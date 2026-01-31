Naslovnica
Tujina

Več tisoč protestnikov na shodih proti Trumpu in ICE

Minneapolis/Washington, 31. 01. 2026 11.22 pred 15 dnevi 1 min branja 22

Avtor:
U.Z. STA
Protesti proti ICE

V Minneapolisu se je na protestu proti zaostreni priseljenski politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa zbralo na tisoče ljudi. Protestniki so kritizirali agencije za priseljevanje in carine (ICE), ki vodi obsežno operacijo za pospešitev deportacij. Protesti so se odvili še v več drugih mestih.

Protesti v Minneapolisu so se stopnjevali po tem, ko so zvezni agenti v ločenih incidentih ta mesec ustrelili dva protestnika, oba ameriška državljana. Podobni shodi kot v Minneapolisu so v petek po poročanju BBC potekali tudi v New Yorku, Los Angelesu, Chicagu in Washingtonu.

Ameriške oblasti so v petek nekdanjega voditelja televizije CNN Dona Lemona in še osem drugih novinarjev obtožile zaradi domnevnih kršitev državljanskih pravic med poročanjem s protestov v cerkvi. Njegovo aretacijo so obsodili številni politiki in zagovorniki svobode medijev.

Lemon je bil po kratkem sodnem zaslišanju izpuščen, nova obravnava v postopku pa naj bi potekala v začetku februarja. Sooča se sicer z obtožnico, ki ga v dveh točkah bremeni zarote za kršenje pravic iz prvega amandmaja ustave, ki se nanaša na svobodo izražanja, vključno z vero.

Ameriško pravosodno ministrstvo je v petek uvedlo preiskavo domnevnih kršitev državljanskih pravic v zvezi s smrtjo enega od ubitih protestnikov, Alexa Prettija. Trumpova administracija kljub kritikam vztraja, da bo nadaljevala politiko množičnih deportacij.

Minneapolis protest ICE trump zda
