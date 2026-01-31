Več tisoč protestnikov na shodih proti Trumpu in ICE

Protesti v Minneapolisu so se stopnjevali po tem, ko so zvezni agenti v ločenih incidentih ta mesec ustrelili dva protestnika, oba ameriška državljana. Podobni shodi kot v Minneapolisu so v petek po poročanju BBC potekali tudi v New Yorku, Los Angelesu, Chicagu in Washingtonu.

Ameriške oblasti so v petek nekdanjega voditelja televizije CNN Dona Lemona in še osem drugih novinarjev obtožile zaradi domnevnih kršitev državljanskih pravic med poročanjem s protestov v cerkvi. Njegovo aretacijo so obsodili številni politiki in zagovorniki svobode medijev.

Lemon je bil po kratkem sodnem zaslišanju izpuščen, nova obravnava v postopku pa naj bi potekala v začetku februarja. Sooča se sicer z obtožnico, ki ga v dveh točkah bremeni zarote za kršenje pravic iz prvega amandmaja ustave, ki se nanaša na svobodo izražanja, vključno z vero.

Ameriško pravosodno ministrstvo je v petek uvedlo preiskavo domnevnih kršitev državljanskih pravic v zvezi s smrtjo enega od ubitih protestnikov, Alexa Prettija. Trumpova administracija kljub kritikam vztraja, da bo nadaljevala politiko množičnih deportacij.