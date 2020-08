Več tisoč protestnikov na ulicah Izraela po skupinskem posilstvu 16-letnice v letovišču

Izraelska 16-letnica, ki je bila žrtev skupinskega posilstva v letovišču v Eilatu, je zločin policiji prijavila prejšnji teden. Ko so mediji začeli poročati o tem, da je 30 moških v dvajsetih letih čakalo v vrsti pred hotelsko sobo, da bi posilili dekle, so v državi v več mestih izbruhnili protesti.

Dva osumljenca so že aretirali, ker naj bi grozila, da bosta dekletu poslala posnetek posilstva. Ogorčenje sta izrazila tudi premier Benjamin Netanjahuin predsednik Reuven Rivlin. Ta je spisal javno pismo, ki ga je naslovil na mlade Izraelce. "Spolni napad, posilstvo, spolno nasilje in izkoriščanje – to so madeži, ki jih ne moremo izbrisati. To so primeri neopravičljivega brisanja mej, ki nas uničijo kot družbo. Kot ljudi,"je med drugim zapisal.

Koalicijski partner Netanjahuja in obrambni minister Benny Gantpa se je vprašal: "Kaj moški, ki stoji v vrsti z ducati drugih pred sobo, kjer leži mlado, dezorientirano dekle, poskuša dokazati?"Dodal je, da policijska preiskava še poteka, a da je pomembno sporočiti vsem, ki so sodelovali v posilstvu oziroma so mu bili priča, da so uspeli dokazati le, kakšne izprijenosti so sposobni. Po podatkih skupine za pravice žensk HaStickeriot je v Izraelu v življenju bila posiljena vsaka peta ženska.

Protestniki so se zbrali z napisi, kot so "ne bomo več tiho". V prestolnici jih je bilo več kot 1000, 150 v Jeruzalemu, več sto pa v Haifi in Givatayimu. Več protestnikov se je sklicevalo na protest iz prejšnjega leta, ko je 19-letna Britanka prijavila, da je bila žrtev skupinskega posilstva 12 Izraelcev, starih med 15 in 18 let, v ciprskem hotelu. Vseh 12 so aretirali, a kmalu po tem izpustili. Pozneje so jo obtožili, da si je posilstvo izmislila, dosodili pa so ji tudi štirimesečno zaporno kazen. Sodeč po raziskavi iz leta 2019, tožilci v Izraelu zaprejo devet od deset primerov posilstva brez obtožb, vsak dan pa v državi prejmejo okoli 260 prijav posilstva.