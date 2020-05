Več tisoč protestnikov proti napovedanemu ukinjanju delovnih mest v Renaultu

Vodstvo podjetja je napovedalo, da naj bi do leta 2022 zaprli le manjši obrat na območju Pariza in da nadaljnje zapiranje ni načrtovano, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pred omenjeno tovarno v južnem predmestju Pariza Choisy-le-Roi se je v petek zbralo 100 zaposlenih, ki so vodstvu družbe razočarano očitali, da so za poslovne težave izvedeli iz medijev.

Varčevalni načrt predvideva krepitev odpornosti podjetja. Da bi zagotovili povratek k dobičkonosnosti in vzdržni rasti, so predvidene "nujne prilagoditve obsega delovne sile". Pri tem bodo v ospredju prostovoljni odhodi, prekvalificiranje in notranje premestitve, ukinjanje delovnih mest pa nameravajo izvesti v socialnem dialogu in dialogu z lokalnimi oblastmi.

Program predvideva tudi izboljšanje učinkovitosti in krčenje inženirskih stroškov, optimizacijo virov in proizvodnje, večji poudarek na digitalizaciji. Kakšne spremembe bi lahko doletele novomeško tovarno Revoz, še ni znano. Revozov sindikalist Slavko Pungeršičje v petek povedal, da Revoza ni na seznamu za prestrukturiranje, s čimer so zadovoljni in upajo, da bo tako tudi ostalo.