Več tisoč študentov v tišini protestiralo proti vladi Viktorja Orbana

V petek se je v madžarski prestolnici zbralo več tisoč protestnikov, večinoma študentov – po ocenah tujih medijev naj bi jih bilo med pet in deset tisoč –, ki nasprotujejo vladi Viktorja Orbana.Ta je 1. septembra Univerzi za gledališče in film, najpomembnejši ustanovi s področja umetnosti na Madžarskem, namreč odvzela avtonomijo. Od vlade nameščen skrbniški odbor pa je prevzel praktično vse vodilne položaje univerze. Na shodu, ki je večinoma potekal v tišini, so protestniki v rokah držali napise Svobodna država, svobodna univerza, Umetnost je svobodna in Dovolj imamo!. Shod so zaključili pred stavbo univerze, kjer so pripravili kratek program. "Resnično sem ganjen, nisem si mislil, da se bo zbralo toliko ljudi," je po poročanju Reutersa dejalLuca Lukacs, eden od profesorjev na univerzi. Že od začetka septembra se študentje in predavatelji z blokado in protestnimi akcijami borijo za odpravo spornega odbora in vnovično vzpostavitev avtonomije. Vlada za zdaj ne popušča. Študentje so na petkovih protestih spomnili tudi na obletnico madžarske revolucije leta 1956. Na ta dan se je namreč s študentskimi protesti začel spontani upor, ki je prerasel v vstajo proti komunističnemu režimu. Revolucijo so po dveh tednih nasilno zatrli.