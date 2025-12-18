Več ur čakajo na vstop v enega najbolj nenavadnih božičnih sejmov
Globoko pod zemljo se skriva eden najbolj nenavadnih božičnih sejmov. Na tisoče ljudi v vrstah po več ur čaka, da vstopijo v čarobni svet 17 metrov pod zemljo. Edini, ki je na podzemnem doživetju slabe volje, pa je seveda Grinch. Bodo tudi letos zaradi prevelikega navala za vstop v rudnik turiste zavračali?
