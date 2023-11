'Večeri posilstev' na Škotskem: zadrogirali otroke in jih spolno zlorabljali

V skupini so bili večinoma odvisniki od heroina in so med letoma 2012 in 2020 organizirali redna srečanja, na katerih so bili vedno prisotni otroci. Tudi starejše otroke so s pomočjo substanc prepričali, da zlorabljajo mlajše otroke, sodišče je to poimenovalo "noči posiljevanja otrok", vse skupaj pa se je odvijalo na medijem neznani lokaciji, otroci so jo poimenovali "zverinjak". Člani združbe so redno organizirali "večere posilstev", "večere plesa in seksa" ter "večere ubijanja psov".

Trije člani skupine so bili spoznani za krive še poskusa umora, poleg tega pa tudi drugih kaznivih dejanj, povezanih z drogo.

Med vnaprej posnetimi pričanji in policijski zaslišanji več mladih žrtev je porota izvedela, da so enega otroka spravili v hladilnik in na koncu še v zamrzovalnik. Otroci pa so bili tako zmanipulirani, da so verjeli, da so njihovi napadalci čarovnice in čarovniki in jih lahko spremenijo v mačke ali pse. Ena izmed deklic je dejala, da jo je več oseb tiščalo na tla in se drlo ter glasno navijalo, medtem ko je ona jokala. Druga je dejala, da so jo zaprli v omaro, kjer je bilo veliko hroščev in pajkov, lokacijo pa je opisala kot "temno in strašljivo hišo zveri".

Zloraba je šla tako daleč, da so nekateri otroci postali praktično imuni na zlorabo, poroča Sky News, drugi otroci pa so opisali, da so bili "zmedeni".

Njihovi odvetniki so trdili, da si otroci izmišljujejo, da so si stvar preprosto domislili, vendar so tožilci nemudoma zavrnili te navedbe, saj naj bi šlo za preveč "pošastne zgodbe", da bi si jih otroci lahko izmislili. "Čarovnice in čarovniki" so otrokom predstavili tudi ploščo Ouija in jim dejali, da lahko z njo komunicirajo z duhovi in demoni. Otroci so zato verjeli, da "demone slišijo, vidijo in komunicirajo z njimi".

"To je res nenavaden primer. V zadnjih desetletjih se je zgodilo nekaj grozljivih primerov, vendar je ta resnično šokanten in težko je sprejeti, da so otroci doživljali take stvari, da so bili izpostavljeni tako groznemu ravnanju in tako grozljivi zlorabi," je dejal direktor za razvoj NSPCC Matt Forde. "Lahko si samo predstavljate, kakšno grozo in bedo so ti otroci doživljali."

Preiskovalna skupina škotske policije je opravila več kot 1000 preiskav. "To je bila grozljiva izkušnja za mlade žrtve, ki so bile več let izpostavljene nepredstavljivim zlorabam. Naše misli so danes z njimi in upam, da jim bo ta izid pomagal," je poudarila detektivka Nicola Kilbane. "Stopnja pokvarjenosti, ki se je pokazala v tem primeru, je na Škotskem izjemno redka, pogum žrtev pa je bil bistvenega pomena za to obsodbo."