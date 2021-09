'Večina afganistanskih moških je zadovoljna z vrnitvijo talibanov'

11. septembra 2001 so v Kabulu talibani vladali z brezkompromisno težko roko. Televizija je bila prepovedana, glasba je bila prepovedana, so se pa novice o napadih na ZDA vseeno slišale iz zastarelih in škripajočih radijskih sprejemnikov. Elektrika v mestu je bila takrat prej izjema kot pravilo, v Kabulu je takrat živelo komaj milijon ljudi.

Potem pa so šle ZDA v vojno proti terorju, sledil je 20 let dolg neuspešen projekt gradnje države, ki se je končal tako, da so se na oblast vrnili talibani.

Nekaj stvari se je v 20 letih spremenilo. Tokrat do zob oboroženi ne dirkajo po mestnih ulicah, ampak se morajo prebijati skozi prometne zamaške v več kot petmilijonskem mestu.

"V demokratičnih obdobjih Ašrafa Ganija in Hamida Karzaja so bile razmere glede svobode izražanja dobre. Zdaj pa so v času talibanov razmere spet drugačne in težke, saj pravijo, da so nekateri deli svobode izražanja v nasprotju z islamsko zakonodajo. Želeli bi, da talibani sprejmejo, da je svoboda izražanja pravica vsakogar, ki živi kjerkoli na svetu," je za AP dejal trgovec Ahmad Naveed.

Nekatere stvari pa se torej niso spremenile. Še posebej se niso zgodile tiste spremembe, ki jih je težje doseči kot tehnološki ali infrastrukturni napredek. Družbeni premik ostaja vprašljiv. Tako so državo talibani hitro začeli vračati "h koreninam", ki jih cenijo sami – zatrli so ženske, vzeli so jim šport, jih ločili od preostale družbe in nasilno zatrli poskuse protestov.

Vrnitev talibanov na oblast je minila brez težav, brez večjega odpora, in Marzia Hamidi, tekmovalka taekwondoja, ki so se ji z vrnitvijo talibanov podrle sanje o športnem uspehu in naslovu državne prvakinje, meni, da se je to lahko zgodilo tudi zato, ker so mnogi sprejemali spremembe s figo v žepu. Sanjam se sicer še ni povsem odpovedala, zato je bila tudi na enem od nedavnih protestov, kjer so nato talibani napadli "agente Zahoda".

A pred realnostjo si ne zatiska oči: "Žal mi je, da moram povedati, da je večina moških v Afganistanu zadovoljna s prihodom talibanov. Ti moški, ki so zadovoljni s prihodom talibanov, so tisti, ki so proti svobodi in uspehu žensk v naši družbi. Na ulicah ti moški kričijo na nas in pravijo, da so tukaj talibani, da se torej ženske ne smemo prosto gibati. Ti moški so tudi proti vključevanju žensk v vlado in sistem."

Na njihovo podporo torej ženske ne morejo računati: "Če bi bile te omejitve naložene moškim, bi pa prišli na ulice in protestirali."

Na več kot kakšno pisno izjavo podpore pa afganistanske ženske najbrž ne morejo računati niti v primeru mednarodne skupnosti, ki vse bolj kaže pripravljenost na pogajanja s talibani in celo pripravljenost, da Afganistanu finančno pomaga. Kot pojasnjujejo, zato, ker Afganistancev ne želijo pahniti v še hujšo stisko, nekaj kritikov pa meni, da bo s to pomočjo predvsem ameriška vlada kupovala nekaj časa, da iz Afganistana odpelje še nekaj ujetih ljudi, z "rehabilitacijo talibanov" pa naj bi se tudi nekoliko zakril sicer jasen fiasko dveh desetletij dolgega posredovanja in predvsem kaotičnega umika.