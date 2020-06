Večina Američanov meni, da je Trump rasist, v Parizu spopadi med policijo in protestniki

Papež Frančišek pa je v današnjem odzivu na Floydovo smrt poudaril, da "rasizma ne smemo tolerirati" . Je pa hkrati obsodil nasilje na protestih. Dodal je, da dogajanje v zadnjih dneh v ZDA spremlja z zaskrbljenostjo, Floydovo smrt pa je označil za tragično. Dejal je, da moli zanj in vse, ki so izgubili življenje zaradi "greha rasizma" , žalujoče družine ter narodno spravo in mir.

Vodstvo britanske policije je medtem v izjavi za javnost izpostavilo, da jih je dogajanje v zadnjih dneh v ZDA "osupnilo" . Priznali so, da imajo tudi v Veliki Britaniji še "nekaj dela" , da izboljšajo razmere in izkoreninijo rasizem. "Delamo na tem," so obljubili najvišji predstavniki britanske policije.

"To je resničnost, ki je bila vedno zakrita, a ni nič novega," je še povedal v nagovoru ob 31. obletnici smrti svojega predhodnika ajatole Ruhole Homeinija . Tako se iz sveta še naprej vrstijo kritike na račun ZDA, kjer je smrt temnopoltega Georgea Floyda, ki je umrl v začetku preteklega tedna zaradi policijskega nasilja med aretacijo, sprožila množične proteste. Te pogosto spremljajo nasilje, požiganje in plenjenje.

"To je pravi obraz Amerike, to je vedno počela po vsem svetu - v Afganistanu, Iraku, Siriji in drugih državah, pred tem pa v Vietnamu," je poudaril. "To je običajno ravnanje ZDA, to je pravi obraz njihovega režima," je dodal.

Uboj Afroameričana Georgea Floyda, ki je podlegel policijskemu nasilju, kaže "pravi obraz" ZDA, je danes dejal iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej . "Dejstvo, da je policist hladnokrvno s kolenom pritiskal na vrat temnopoltega moškega, dokler ni umrl, in da so drugi policisti to zgolj opazovali, ni nič novega," je Hamenej povedal v televizijskem nagovoru.

Medtem ko se je obrambni minister Mark Esper (prvi z desne) na Trumpovo povabilo sprehodil do cerkve sv. Janeza, je "njegova" vojska napadla protestnike pred Belo hišo, ki so sicer mirno protestirtali. Da ni vedel za ta napad, je kasneje priznal Esper.

Esper je v sinoči za televizijo NBC priznal, da so ga "prinesli okrog" . Predsednik naj bi mu povedal, da gredo pogledat škodo zaradi protestov in obiskat vojake na terenu. Ukaz za napad na protestnike je po predsednikovem navodilu izdal pravosodni minister Bill Barr .

Obrambni minister Mark Esper pa je razkril ozadje ponedeljkovega napada vojske in policije na protestnike, ki so mirno protestirali pred Belo hišo. Po njegovih besedah ga je Trump skupaj z načelnikom štaba združenih poveljstev Markom Milleyjem povabil na sprehod do cerkve svetega Janeza, kjer se je predsednik fotografiral s svetim pismom in potem odpravil nazaj domov. Policijske in vojaške enote so takrat napadle mirne protestnike, zbrane pred Belo hišo, in jih pregnale stran s solzivcem, konji, gumijevkami in ščiti ter gumijastimi naboji.

Obrambni minister o napadu vojske na mirne protestnike: Prinesli so me okrog

Kongresnike obeh strank je začela skrbeti Trumpova grožnja, da bo obudil zakon proti vstaji v ZDA in poslal vojsko na ulice. Vodilni republikanec v odboru za oborožene sile predstavniškega doma Mac Thornberry je dejal, da lahko vojaki postanejo politično orodje, kar je zelo nevarno. Predsednik odbora demokrat Adam Smith pa je Esperja in Milleyja pozval, naj se oglasita na zaslišanju v odboru in povesta svoje mnenje o vse bolj avtokratskem vedenju rumpa.

Protesti preteklo noč potekali mirnejše

Po ZDA so se tudi preteklo noč nadaljevali protesti. Tokrat so potekali brez večjih izgredov, ropanja in požigov. Policija je park Lafayette v Washingtonu, v katerem se že desetletja zbirajo protestniki, zagradila z visoko ograjo iz žice in protestniki so tako lahko malce dlje od Bele hiše, kot so bili do zdaj.

Večina protestnikov je celo pazila na maloštevilne, ki so skušali s provokacijami opozoriti nase ali izzvati policijsko posredovanje. Po nastopu policijske ure je ob ograji ostalo le še nekaj sto ljudi, ki so zmerjali oddaljeni kordon policije in vojske okrog Bele hiše.

Trump je v torek vpoklical okoli 700 pripadnikov 82. zračne divizije ameriške vojske, ki so jih namestili v dve vojaški bazi blizu prestolnice za morebitno posredovanje po ulicah Washingtona. Pentagon ima v pripravljenosti za mobilizacijo še okoli 1400 vojakov oboroženih z bajoneti in drugo opremo.

Protesti so se nadaljevali v Miamiju, Los Angelesu, Chicagu, Richmondu, Atlanti in številnih drugih mestih, ki so razglasila policijske ure. V Zahodni Virginiji pa so odpustili policista, ki je na družbenih medijih objavil namero streljanja na protestnike in željo, da se vozi čez njih z avtomobilom, dokler ta ne bi "crknil".