Večina članic EU razmišlja o odstopanju od proračunskih pravil glede obrambe

Načrt med drugim vključuje možnost štiriletnega odstopanja od evropskih proračunskih pravil, ki ga bodo lahko članice izkoristile za zvišanje obrambnih izdatkov za največ 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) na leto.

"V današnji razpravi se je pokazalo, da velika večina držav članic razmišlja o sprožitvi nacionalne odstopne klavzule," je po koncu dvodnevnega zasedanja finančnih ministrov, ki so se posvetili financiranju naložb v obrambo, povedal Dombrovskis.

"Članice smo pozvali, naj za sprožitev zaprosijo do konca aprila. To ni rok, ampak želimo zgolj zagotoviti usklajeno delovanje," je še dejal. Poudaril je, da bodo lahko članice za sprožitev nacionalne odstopne klavzule zaprosile tudi v prihodnjih mesecih, če bodo želele.

Če bodo to storile do konca meseca, bi lahko komisija po komisarjevih besedah do junija ocenila zahteve in podala priporočila, ki jih bo nato moral potrditi še Svet EU. Ta bi lahko odstopanje od pravil dokončno odobril julija, je povedal.

Načrt za ponovno oborožitev Evrope poleg tega predvideva vzpostavitev novega finančnega instrumenta EU, v katerem bo državam članicam na voljo do 150 milijard evrov posojil za skupno naročanje obrambnih zmogljivosti.

Poljsko predsedstvo Sveta EU si bo po besedah ministra Domanskega prizadevalo, da bi države članice dogovor o vzpostavitvi instrumenta dosegle maja.

Obenem vse več članic meni, da bodo na področju financiranja obrambe in varnosti poleg odstopne klavzule in posojilnega mehanizma potrebni dodatni koraki, je še povedal poljski minister. Komisija je po navedbah Dombrovskisa dodatne možnosti pripravljena preučiti.