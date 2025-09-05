Svetli način
Tujina

Večina Nemcev ne more brez telefona niti na stranišču

Berlin, 05. 09. 2025 14.33 | Posodobljeno pred 8 dnevi

STA , N.L.
Večina Nemcev je tako navezanih na svoje pametne telefone, da niti obiska stranišča več ne morejo opraviti brez nenehnega brskanja po spletu in družbenih omrežjih ali gledanja videoposnetkov, kažejo izsledki objavljene študije inštituta YouGov.

Študija je ugotovila, da več kot 80 odstotkov ljudi, starih med 25 in 34 let, uporablja pametne telefone, medtem ko sedijo na stranišču. V povprečju po telefonu ob tej priložnosti sicer brska 54 odstotkov odraslih, pri čemer to moški (58 odstotkov) počnejo nekoliko pogosteje kot ženske (49 odstotkov).

Najbolj priljubljena aktivnost je brskanje po družbenih omrežjih kot sta Instagram ali TikTok , kar počne 53 odstotkov ljudi. S 36 odstotki sledijo branje novic oziroma pregledovanje svetovnega dogajanja, s 35 pošiljanje sporočil in s 33 odstotki gledanje videoposnetkov.

Največ jih brska po Instagramu in TikToku.
Največ jih brska po Instagramu in TikToku. FOTO: Shutterstock

Pogosti dejavnosti sta tudi preverjanje vremena in igranje mobilnih iger. Nekaj, okrog 10 odstotkov, jih opravlja tudi telefonske klice ali pa brskajo po aplikacijah za zmenke (štirje odstotki).

Po drug strani je zgolj 12 odstotkov anketirancev dejalo, da na stranišču načrtujejo svoje dneve. Poleg brskanja po telefonu jih devet odstotkov bere tudi knjige in časopise, pet odstotkov pa posluša radio.

YouGov je v študiji s pomočjo dpa med 1. in 3. septembrom anketirala 2003 odrasle Nemce.

