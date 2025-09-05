Večina Nemcev ne more brez telefona niti na stranišču

Študija je ugotovila, da več kot 80 odstotkov ljudi, starih med 25 in 34 let, uporablja pametne telefone, medtem ko sedijo na stranišču. V povprečju po telefonu ob tej priložnosti sicer brska 54 odstotkov odraslih, pri čemer to moški (58 odstotkov) počnejo nekoliko pogosteje kot ženske (49 odstotkov).

Najbolj priljubljena aktivnost je brskanje po družbenih omrežjih kot sta Instagram ali TikTok , kar počne 53 odstotkov ljudi. S 36 odstotki sledijo branje novic oziroma pregledovanje svetovnega dogajanja, s 35 pošiljanje sporočil in s 33 odstotki gledanje videoposnetkov.