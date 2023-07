'Večino požarov v Grčiji je povzročil človek'

Grčijo je v zadnjih tednih prizadela ognjena stihija, ki je pod seboj uničevala naravo, terjala smrtne žrtve, več tisoč ljudi pa je bilo prisiljenih v evakuacijo. Na dan pa prihajajo nova razkritja o tem kdo je povzročil ogrožujoče požare. 667 požarov naj bi povzročila "človeška roka", je dejal visoki grški uradnik za podnebne krize.

Visoke temperature, suša in močni vetrovi so to poletje večji del mediterana spremenili v žarišče, zato mnogi ugibajo, da sta podnebje in turizem dosegla prelomnico. Pekel, ki je zajel Grčijo, pa sedaj končno razkriva kakšen obseg uničenja je pustil za seboj. Čeprav so bile vremenske razmere drugačne od vseh drugih let - strokovnjaki so prve tri tedne julija označili za najbolj vroče v zgodovini - bi bilo mogoče večino požarov preprečiti, je zatrdila vlada. "V tem času je izbruhnilo 667 požarov, kar je več kot 60 požarov dnevno, skoraj po vsej državi. Žal je večino požarov zanetila človeška roka," je poudaril Vassilis Kikilias, grški minister za podnebne krize in civilno zaščito.

Kikilias je dejal, da so na nekaterih mestih požari izbruhnili na več točkah v neposredni bližini hkrati, kar bi lahko bi lahko pomenilo, da gre za namerno požiganje. "Razlika v primerjavi z drugimi leti je bila v vremenskih razmerah. Podnebne spremembe, ki so povzročile zgodovinski vročinski val brez primere, so tu. Bilo je zelo malo dni, ko ekstremno vreme ni bilo združeno z močnim vetrom," je dodal. Meteorologi v Grčiji še nikoli niso zabeležili tako rekordnih temperatur v tako dolgem časovnem obdobju. Z izjemo otokov v Egejskem in Jonskem morju so bile dosežene 15-letne najvišje temperature. Ta teden sta tako Svetovna meteorološka organizacija in evropska služba za podnebne spremembe Copernicus julij označili za najbolj vroč mesec v zgodovini. Združeni narodi so prav tako navedli, da tako vročega meseca še ni bilo.

Da so se vodilni končno prebudili in dojeli, da se je potrebno obrniti k ukrepom za zmanjšanje emisij, ki segrevajo planet, je poudaril tudi generalni sekretar ZN António Guterres. "Dokazi so povsod. Človeštvo je sprožilo uničenje. To ne sme spodbuditi obupa, temveč ukrepanje."