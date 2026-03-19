Večino vikend ostrostrelcev naj bi predstavljali Italijani

Gavazzenijeva odkritja glede teh t. i. vikend ostrostrelcev so sicer že privedla do odprtja preiskav v Italiji in BiH. Za sodelovanje v teh grozljivih "safarijih" so po poročanju italijanskega časnika Il Giornale plačevali vojski bosanskih Srbov do 100.000 evrov na dan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Italijani predstavljajo veliko večino 'vikend ostrostrelcev', medtem ko udeleženci iz drugih evropskih držav, Američani in Rusi skupaj ne dosegajo števila naših rojakov," je napisal Ezio Gavazzeni v knjigi z naslovom Vikend ostrostrelci: Preiskava o človeških safarijih v Sarajevu (I cecchini del weekend. L'inchiesta sui safari umani a Sarajevo), ki je izšla v torek v Italiji. Po njegovih podatkih so te "safarije" organizirali tudi drugod po BiH, viri pa so mu tudi povedali, da so nekateri plačevali tudi za streljanje na Srbe.

Ezio Gavazzeni FOTO: Profimedia

Neimenovani nekdanji francoski vojak mu je povedal, da je med vojno med letoma 1992 in 1995 iz Italije spremljal skupine do treh strelcev v BiH. Skupno je sodeloval pri šestih prevozih teh ostrostrelcev iz Italije, dveh iz Belgije in enem iz Francije. Povedal je tudi, da mu je njegov prijatelj, italijanski agent, povedal, da je v teh "safarijih" med letoma 1991 in 1995 "sodelovalo približno 230 italijanskih lokostrelcev," kot je bilo kodno ime za ostrostrelce. Nekoliko manj jih je bilo iz Francije in Belgije, nekaj pa iz Švice in Avstrije. Med ostrostrelci so bili "notarji, odvetniki, zdravniki, podjetniki, ... na splošno zelo premožne osebe, starejše od 50 let", je še povedal ta profesionalni plačanec.

Obleganje Sarajeva FOTO: AP