Tujina

Večino vikend ostrostrelcev naj bi predstavljali Italijani

Rim, 19. 03. 2026 11.43 pred 16 minutami 2 min branja 1

STA L.M.
ŽIvljenje v obleganem Sarajevu med vojno v BiH

Med bogatimi zahodnjaki, ki so med vojno v Bosni in Hercegovini vojski bosanskih Srbov plačevali, da so med obleganjem Sarajeva streljali na njegove prebivalce, so bili večinoma Italijani, ki so jim prevoz v BiH organizirale posebne agencije, je v svoji novi knjigi razkril italijanski preiskovalni novinar Ezio Gavazzeni.

Gavazzenijeva odkritja glede teh t. i. vikend ostrostrelcev so sicer že privedla do odprtja preiskav v Italiji in BiH. Za sodelovanje v teh grozljivih "safarijih" so po poročanju italijanskega časnika Il Giornale plačevali vojski bosanskih Srbov do 100.000 evrov na dan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Italijani predstavljajo veliko večino 'vikend ostrostrelcev', medtem ko udeleženci iz drugih evropskih držav, Američani in Rusi skupaj ne dosegajo števila naših rojakov," je napisal Ezio Gavazzeni v knjigi z naslovom Vikend ostrostrelci: Preiskava o človeških safarijih v Sarajevu (I cecchini del weekend. L'inchiesta sui safari umani a Sarajevo), ki je izšla v torek v Italiji.

Po njegovih podatkih so te "safarije" organizirali tudi drugod po BiH, viri pa so mu tudi povedali, da so nekateri plačevali tudi za streljanje na Srbe.

FOTO: Profimedia

Neimenovani nekdanji francoski vojak mu je povedal, da je med vojno med letoma 1992 in 1995 iz Italije spremljal skupine do treh strelcev v BiH. Skupno je sodeloval pri šestih prevozih teh ostrostrelcev iz Italije, dveh iz Belgije in enem iz Francije.

Povedal je tudi, da mu je njegov prijatelj, italijanski agent, povedal, da je v teh "safarijih" med letoma 1991 in 1995 "sodelovalo približno 230 italijanskih lokostrelcev," kot je bilo kodno ime za ostrostrelce. Nekoliko manj jih je bilo iz Francije in Belgije, nekaj pa iz Švice in Avstrije.

Med ostrostrelci so bili "notarji, odvetniki, zdravniki, podjetniki, ... na splošno zelo premožne osebe, starejše od 50 let", je še povedal ta profesionalni plačanec.

FOTO: AP

Po njegovih besedah je njihovo rekrutiranje in prevoz organiziralo varnostno podjetje s sedežem v Milanu, ki je bilo podružnica agencije s sedežem v Belgiji. Nato jih je prevzela druga agencija v Srbiji in jih prepeljala na območja spopadov.

Tožilstvo v Milanu je v zvezi s preiskavo o t. i. vikend ostrostrelcih iz Italije februarja letos kot prvega zaslišalo 80-letnega Italijana, ki je obtožbe zanikal. Preiskavo je uvedlo na podlagi obtožbe Gavazzenija, ki se je v njej skliceval tudi na dokumentarec Sarajevo safari iz leta 2022 slovenskega režiserja Mirana Zupaniča.

Med obleganjem Sarajeva med aprilom 1992 in decembrom 1995, ki je bilo najdaljše v zgodovini sodobnih vojn, je bilo po uradnih podatkih ubitih več kot 11.500 ljudi, med njimi več sto otrok. Med vojno v BiH je umrlo skoraj 100.000 ljudi, od tega polovica civilistov.

