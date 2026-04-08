'Večja verjetnost je, da bo premirje kršeno, kot da bo vzdržalo'

"Veliko prezgodaj je, da bi vedeli, kaj to pomeni," je ocenila politologinja Jelena Juvan. Vsak dogovor o sklenitvi premirja, o prenehanju uporabe vojaške sile, je lahko samo dober, sicer dodaja. "Vendar glede na dosedanje izkušnje kršitev vseh možnih premirij, v Ukrajini pa tudi v Gazi in številnih drugih vojnah, je večja verjetnost, da bo premirje kršeno, kot da bo vzdržalo. Gre za premor, taktični premor, ko naj bi vse tri strani razmislile o tem, kako naprej in kateri so naslednji cilji." Zanimivo se ji zdi, da so tako ZDA kot Iran že razglasili zmago, kar pomeni, da si vsaka stran po svoje interpretira nadaljnji razvoj dogodkov. Pakistan je obe strani povabil k pogovorom in verjetno bo kmalu jasno, v katero smer se bo odvilo, še poudarja Juvanova.

ZDA so očitno ocenile, da potek dogodkov ne gre skladno z njihovimi pričakovanji, je poudarila: "Morda so se tudi ušteli glede moči iranskega odgovora. Od prvega dne je jasno, da niso jasno določeni cilji, in če niso jasno določeni, potem tudi neke strategije izhoda nimajo iz tega. Tako da je verjetno premor dober za obe strani."

Zelo veliko je odprtih vprašanj, dodaja: "Ključno je vprašanje jedrskega programa, sankcij, nadaljnje ameriške vojaške prisotnosti v regiji, nadzora Hormuške ožine – bo šlo za odprtje ali za omejen prehod in tako naprej." V prihodnjih dneh bomo verjetno videli, kako se bo razvilo, je še poudarila.

"Trumpova politika je nekaj, na kar svet ne sme pristati – na takšen način vodenja in obnašanja in groženj drugim. Potrebno se je temu upreti z vsemi možnimi obstoječimi vzvodi in mu dati jasno vedeti, da to ni dopustno."

Novo regionalno ravnotežje

Izpostavlja, da je edini cilj Izraela, da uniči Iran oziroma onesposobi njegov nadaljnji vpliv v regiji in zmanjša vojaško moč: "Za Izrael je to edini sprejemljivi cilj, ampak po drugi strani je treba tehtati posledice tega, tako da ni nujno, da bodo pri tem vztrajali," je poudarila. Predvideva, da se bo vzpostavilo novo regionalno ravnotežje, ki bo potem veljalo nekaj časa do naslednjega konflikta ali napada. Kakšni pa so cilji ZDA in Izraela v Hormuški ožini in kolikšne so njihove možnosti za uspeh? "Kot se je pokazalo, je celotna vojaška operacija imela vpliv na energetsko preskrbo, cene nafte, cene energentov, kar se je poznalo tudi znotraj ZDA. Predvsem ZDA želijo preprečiti Iranu, da bi še naprej uporabljal Hormuško ožino kot izhodišče za izsiljevanje, kajti dejstvo, da ima Iran možnost, da odpre ali zapre plovbo, daje Iranu zelo močno pogajalsko pozicijo," pravi in dodaja, da je to kratkoročen cilj. "Dolgoročen pa očitno jedrski program, ki se vsakič znova pojavlja kot tarča uničenja, pa jim očitno še ni uspelo," je še poudarila.

'Nevarna retorika'

Pri Trumpovih grožnjah z uničenjem civilizacije pa Juvanova svari, da gre za izjemno nevarno retoriko enega najmočnejših svetovnih voditeljev: "Tudi v mednarodni skupnosti so veljala neka pravila, način pogovora in pravila diplomacije, ki jih predsednik Trump krši povsod, kjer lahko. To je retorika, na katero druge države, ne glede na to, da gre za ZDA, ne bi smele pristati in je ne bi smele dovoliti."