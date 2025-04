Električni mrk v Španiji in na Portugalskem: vzrok še ni znan

OGLAS

Obsežen izpad električne energije je več držav prizadel okoli 12.30. Iz Madrida poročajo o prometnem kolapsu, ugasnili so številni semaforji, na cestah je kaos. Podobno je tudi na podzemni železnici, poroča španski portal Antena 3. Policija ureja promet na ulicah, da bi preprečila nesreče.

Španski operater električnega omrežja Red Electrica je po poročanju BBC-ja potrdil izpade električne energije po vsej državi. Prizadeva si za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo, prav tako skuša ugotoviti vzrok za izpad. "Vsa sredstva so namenjena reševanju," so sporočili na družbenem omrežju. Kasneje so sporočili, da začenjajo obnavljati elektriko na severu in jugu države. O izpadu elektrike poročajo iz Barcelone, Guadalajare, Seville, Malage, Valencije in nekaterih drugih območij.

Težave tudi na letališčih

Številni prebivalci ne morejo vzpostaviti internetne povezave, o težavah poročajo tudi s španskih letališč. Kot poročajo španski mediji, letališča delujejo z električnimi sistemi za izredne razmere. "Vpliv na lete bo odvisen od težav, ki jih imajo potniki in posadke pri prihodu. Prihaja do nekaterih zamud," so sporočili ter potujočim svetovali, naj lete preverijo pri svojih ponudnikih. V Madridu so aktivirali občinski načrt za izredne razmere, poroča portal Rtve.es. "Občinsko redarstvo pokriva glavna krožišča in je polno razporejeno," sporočajo iz mestne hiše. Gasilci dajejo prednost ljudem, ki so ujeti v dvigalih. Izredni sestanek civilne zaščite so medtem sklicali v Kataloniji.

V Barceloni je zaradi izpada električne energije ustavljena barcelonska podzemna železnica, na tisoče potnikov so evakuirali. Zaprti so tudi tramvaji v Barceloni in nekateri mestni semaforji so prenehali delovati.

V Madridu prekinili teniški turnir

Zaradi izpada električne energije so prekinili tudi tri dvoboje na teniškem turnirju v Madridu. Brez elektrike ne morejo preverjati, ali igralci žogico udarijo izven igrišča, prav tako brez električne energije ne obratujejo kamere na žicah nad igriščem, poroča AP.

Slovenka v Španiji

"Trenutno še vedno ni elektrike in ni sledu o tem, kdaj jo bodo vzpostavili. Evakuirali so metroje in javni transport, delujejo le avtobusi, ki pa so nabito polni," pravi Slovenka, ki se trenutno nahaja v Barceloni.

Ker dela v pisarni v središču mesta, so trenutno poslovanje zaprli in čakajo na nadaljnja navodila nadrejenih. "Dvigalo ne deluje, internet pa le občasno - za nektare sploj ne. Odvisno od operaterja," nam je povedala. Pripoveduje tudi, da so ljudje prestrašeni in negotovi. "Videlo smo tudi helikopter, ki je letel nad mestom," je dodala.

Portugalska vlada ne izključuje kibernetskega napada

O obsežnem izpadu sicer poročajo tudi s Portugalske, tamkajšnja vlada ne izključuje kibernetskega napada. Portugalska nacionalne elektroenergetske družbe REN je sicer kot možen vzrok za izpad električne energije označila tudi požar na gori Alaric v jugozahodni Franciji, ki je poškodoval daljnovod med Perpignanom in vzhodnim Narbonnom. Za zdaj sicer ni jasno, kaj se je zgodilo.

"Ljudje so ujeti na podzemni železnici. Zdi se, da je tako skoraj povsod po državi," je poročal portugalski novinar iz Porta. Po poročanju tiskovne agencije Reuters je portugalska policija sporočila, da so prizadeti semaforji po vsej državi, metro je zaprt v glavnem mestu Lizboni in Portu, ustavljeni so tudi vlaki.

