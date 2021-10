Večji požar poškodoval zgodovinski most v Rimu

V požaru se je zrušilo nekaj zunanjih delov mostu, vendar je osnovna struktura ostala nedotaknjena, poročajo italijanski mediji. Dodajajo, da so poškodovani tudi stranski servisni predori. Ogenj je prizadel tudi okoliško rastje in nekatera začasna bivališča pod mostom, v katerih prebivajo brezdomci. Mediji poročajo, da je ogenj morda vzplamtel prav tam, verjetno zaradi eksplozije plinske posode za kuhanje. Vendar pa so gasilci požig izključili.

Gasilska enota je v nedeljo tvitnila, da ji je požar uspelo pogasiti do 4. ure zjutraj. Most je označila za neuporabnega, prepovedala pa je tudi ladijski tranzit po tem odseku reke. V požaru na srečo ni bil nihče poškodovan, so pa obiskovalce treh bližnjih nočnih klubov iz previdnostnih razlogov evakuirali.

Požar je prizadel tudi plinovod in več električnih kablov na cesti pod mostom, kar je povzročilo izpad električne energije v delih Trastevere in Ostiense. Požar je vplival tudi na promet, saj most povezuje dve ključni območji mesta - Marconi in Ostiense.

"V tem trenutku lahko rečemo, da je srce parajoče videti del zgodovine, reduciran na to. V nedeljo zjutraj je bil obveščen občinski odbor, da pregleda storitev oskrbe s plinom in elektriko. Nato moramo pogledati strukturno stabilnost mostu. Potem bomo poskušali delati na ponovnem odpiranju cest," je na Facebooku sporočila županja Rima Virginia Raggi.

Zgodovinski most je bil zgrajen med letoma 1862 in 1863 in je dolg 131 metrov.