Večkilometrski pas mrtvih rib: avstralske oblasti začele s čistilno akcijo

Lokalni mediji so ocenili, da je med poginulimi ribami 85 odstotkov avtohtonih vrst, ostalo so tujerodne vrste, kot so krapi.

Lokalni prebivalci so oblasti že v preteklosti obtožili, da so prispevale k poginu rib, ker so dovolile izsuševanje jezer Menindee in niso učinkovito upravljale kakovosti vode. Uradniki pa so zanikali, da bi bili za to odgovorni. Kljub vsemu pa se vsi, tako oblasti kot domačini, glede na pretekle izkušnje zavedajo, da to najverjetneje ni zadnji množični pogin rib na tem območju.