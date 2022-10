Večkratnega srbskega posiljevalca po burnem odzivu javnosti priprli

Pripor so mu odredili na predlog tožilstva zaradi suma, da je ogrozil varnost novinark, ki sta 27. septembra opravili intervju z njim. Igor Milošević je v nedeljo pred sodnikom zanikal obtožbe. Tožilstvo bo o morebitni vložitvi obtožnice sedaj odločilo po zaslišanjih oškodovank in morebitnih prič ter psihološki oceni osumljenca.

Dan po objavi pogovora je poleg tega pred uredništvom tabloida potekal množičen protest, na katerem so zahtevali umik pogovora. Šele nato je Informer, ki je pogovor objavil ob pompozni napovedi "mega ekskluzivnega intervjuja", proti posiljevalcu vložil kazensko prijavo, povod zanjo pa so bile Miloševićeve grožnje novinarkama, ki sta se pogovarjali z njim, da ju bo posilil. Vendar pa pogovora nista prekinili, poroča srbski portal regionalne televizije N1.

Milošević je bil že večkrat obsojen zaradi posilstev. Nazadnje je pred tedni prišel iz zapora po 15 letih. Potem ko so srbski tabloidi začeli poročati o tem, kje živi, in opozarjati ženske pred njim, je Informer minuli teden objavil še pogovor z njim na svojem televizijskem kanalu in v časniku. Objava pogovora je naletela na ostre obsodbe. Sanja Pavlović iz Avtonomnega ženskega centra je ocenila, da je pogovor s posiljevalcem ponižal ne le vse ženske, ki so neposredno doživele spolno nasilje intervjuvanca, ampak tudi vse druge, ki se trudijo, da bi se ženske lahko varno sprehajale po ulicah. Da mediji ne bi smeli namenjati prostora serijskim posiljevalcem in nasilnežem, je opozorila tudi podpredsednica vlade in predsednica koordinacijskega telesa za enakopravnost spolov Zorana Mihajlović .

Aktivistke organizacije Ženska solidarnost, ki je organizirala proteste pred uredništvom Informerja, sicer ob umiku intervjuja zahtevajo tudi uresničevanje etičnega kodeksa in to, da mediji, ki kršijo etični kodeks, ne morejo biti financirani iz državnega proračuna. Informer, ki je naklonjen srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ta je tudi osebni prijatelj lastnika in glavnega urednika tabloida Dragana J. Vučićevića, je namreč že večkrat prejel proračunska sredstva.

Odkar so organizirale proteste, so aktivistke vsakodnevno izpostavljene grožnjam. Sporočile so, da se ne bodo pustile ustrahovati in da so boj šele začele.