Tujina
Večkratni rekorder, ki zlomi vse
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Za nekatere je že odpiranje kokosa kar trd oreh, kako ga streti, pa zahteva že posebne sposobnosti, ki jih zagotovo ima ročno spretni Bosanec Muhamed, nosilec več Guinessovih rekordov v več disciplinah. S prevezo čez oči se je golorok znova lotil kokosov, saj je hotel postaviti nov rekord. Pod njegovo roko, močno kot kladivo, zato je prepoznaven pod imenom Hammerhand, noben kokos ne ostane cel. Pa mu jih je uspelo pravočasno streti najmanj 49?
Naslednji članek
Ameriški senat soglasno potrdil objavo Epsteinovih dosjejev
Naslednji članek
Prebivalci odrezanih vasi še čakajo na pomoč, poveljnik jasen: 'Do ljudi je treba priti'
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.