Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Večkratni rekorder, ki zlomi vse

Sarajevo, 19. 11. 2025 06.13 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tisa Stergel
Komentarji
0

Za nekatere je že odpiranje kokosa kar trd oreh, kako ga streti, pa zahteva že posebne sposobnosti, ki jih zagotovo ima ročno spretni Bosanec Muhamed, nosilec več Guinessovih rekordov v več disciplinah. S prevezo čez oči se je golorok znova lotil kokosov, saj je hotel postaviti nov rekord. Pod njegovo roko, močno kot kladivo, zato je prepoznaven pod imenom Hammerhand, noben kokos ne ostane cel. Pa mu jih je uspelo pravočasno streti najmanj 49?

rekord guinnessova knjiga rekordov kokos rekorder muhamed
Naslednji članek

Ameriški senat soglasno potrdil objavo Epsteinovih dosjejev

Naslednji članek

Prebivalci odrezanih vasi še čakajo na pomoč, poveljnik jasen: 'Do ljudi je treba priti'

SORODNI ČLANKI

Anže Zavrl se je tudi uradno zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov

Norost ali ljubezen? Boksar vknjižil že 100. poraz, doslej slavil le enkrat

Na Šmarno goro v 10 minutah in 33 sekundah

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1360