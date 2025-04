Večmetrska veriga želatinastih planktonov ob hrvaški obali

Na hrvaškem inštitutu za oceanografijo in ribištvo so pojasnili, da gre za množičen pojav želatinastih planktonskih organizmov - salp.

Salpe zrastejo do okoli deset centimetrov, živijo v kolonijah, ki na videz spominjajo na verigo. Te so lahko dolge tudi več metrov, pod vodo pa so dobro vidne in tvorijo zanimive formacije.