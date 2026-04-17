Večnacionalna misija v Hormuški ožini za svobodno plovbo

Na videokonferenci, ki jo bosta skupaj vodila Macron in Starmer, naj bi sodelovalo okoli 40 držav, ki so pripravljene prispevati k obrambni misiji s ciljem ponovne vzpostavitve svobodne plovbe skozi Hormuško ožino po koncu vojne. Na konferenci bo med drugim sodeloval tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki naj bi se zavzemal za sodelovanje ZDA, medtem ko so nekatere države temu manj naklonjene.
Iz kabineta Starmerja so pred srečanjem sporočili, da je glavni namen virtualnega sestanka podpora "krhkemu premirju" v regiji in zagotovitev varne plovbe skozi ožino na dolgi rok, poroča BBC.
Videokonference se bo v imenu Slovenije udeležil minister za obrambo Borut Sajovic, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.
Blokada ožine
Plovbo skozi Hormuško ožino, ki je pomembna za prevoz nafte in plina iz Perzijskega zaliva, je Iran skoraj v celoti onemogočil v odgovor na izraelsko-ameriške napade, ki sta jih državi sprožili 28. februarja. Od ponedeljka medtem tudi ZDA blokirajo iranska pristanišča.
Zasedanje tudi v Turčiji
V turški Antalyi naj bi medtem ob robu diplomatskega foruma potekalo zasedanje zunanjih ministrov Savdske Arabije, Egipta, Turčije in Pakistana, ki se bodo sestali v luči prizadevanj za organizacijo novega kroga pogajanj med ZDA in Iranom za končanje vojne, je poročala tiskovna agencija Reuters.
Foruma v Antalyi se bo udeležil tudi pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država igra vlogo posrednika med Washingtonom in Teheranom pri iskanju diplomatske rešitve za končanje vojne v Iranu. Ob robu foruma se bo srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in več drugimi voditelji.
