Večnacionalna misija v Hormuški ožini za svobodno plovbo

Na videokonferenci, ki jo bosta skupaj vodila Macron in Starmer, naj bi sodelovalo okoli 40 držav, ki so pripravljene prispevati k obrambni misiji s ciljem ponovne vzpostavitve svobodne plovbe skozi Hormuško ožino po koncu vojne. Na konferenci bo med drugim sodeloval tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki naj bi se zavzemal za sodelovanje ZDA, medtem ko so nekatere države temu manj naklonjene.

Iz kabineta Starmerja so pred srečanjem sporočili, da je glavni namen virtualnega sestanka podpora "krhkemu premirju" v regiji in zagotovitev varne plovbe skozi ožino na dolgi rok, poroča BBC.

Videokonference se bo v imenu Slovenije udeležil minister za obrambo Borut Sajovic, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.