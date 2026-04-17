Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Večnacionalna misija v Hormuški ožini za svobodno plovbo

Pariz, Antalya, 17. 04. 2026 06.45 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
N.L. STA
Hormuška ožina

Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer bosta gostila videokonferenco o načrtu za ustanovitev večnacionalne misije v Hormuški ožini. V luči prizadevanj za nove pogovore med ZDA in Iranom o končanju vojne je medtem v Turčiji predvideno zasedanje zunanjih ministrov Savdske Arabije, Pakistana, Egipta in Turčije.

Na videokonferenci, ki jo bosta skupaj vodila Macron in Starmer, naj bi sodelovalo okoli 40 držav, ki so pripravljene prispevati k obrambni misiji s ciljem ponovne vzpostavitve svobodne plovbe skozi Hormuško ožino po koncu vojne. Na konferenci bo med drugim sodeloval tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki naj bi se zavzemal za sodelovanje ZDA, medtem ko so nekatere države temu manj naklonjene.

Iz kabineta Starmerja so pred srečanjem sporočili, da je glavni namen virtualnega sestanka podpora "krhkemu premirju" v regiji in zagotovitev varne plovbe skozi ožino na dolgi rok, poroča BBC.

Videokonference se bo v imenu Slovenije udeležil minister za obrambo Borut Sajovic, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Starmer in Macron
Starmer in Macron
FOTO: AP

Blokada ožine

Plovbo skozi Hormuško ožino, ki je pomembna za prevoz nafte in plina iz Perzijskega zaliva, je Iran skoraj v celoti onemogočil v odgovor na izraelsko-ameriške napade, ki sta jih državi sprožili 28. februarja. Od ponedeljka medtem tudi ZDA blokirajo iranska pristanišča.

Zasedanje tudi v Turčiji

V turški Antalyi naj bi medtem ob robu diplomatskega foruma potekalo zasedanje zunanjih ministrov Savdske Arabije, Egipta, Turčije in Pakistana, ki se bodo sestali v luči prizadevanj za organizacijo novega kroga pogajanj med ZDA in Iranom za končanje vojne, je poročala tiskovna agencija Reuters.

Foruma v Antalyi se bo udeležil tudi pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država igra vlogo posrednika med Washingtonom in Teheranom pri iskanju diplomatske rešitve za končanje vojne v Iranu. Ob robu foruma se bo srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in več drugimi voditelji.

Hormuška ožina pomorska varnost diplomacija ZDA in Iran mednarodni odnosi

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sabro4
17. 04. 2026 08.05
zdaj pa bpsta uredila dva pajaca iz UA koalicije nejevoljnih, kaj v UA je že vse OK?
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641