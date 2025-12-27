Naslovnica
Tujina

Večurno iskanje izginulega dečka: 'Prestrašil se je, stekel v gozd in zaspal'

Zagreb, 27. 12. 2025 07.25 pred 16 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Pogrešani Marko Majić

Dečka, ki so ga na območju razgledne točke Trojnaš v baranjski županiji iskali več ur, so pozno zvečer našli živega. "Šest ur iskanja se je zdelo kot večnost. Zdaj lahko čutimo le hvaležnost," je po najdbi sina povedala njegova mama. V iskanje je bila vključena celotna Hrvaška. In kaj je bil razlog, da je deček izginil?

Mati 11-letnega dečka, ki je v petek izginil v občini Draž, našli pa so ga po šestih urah iskanja, se je na družbenih omrežjih zahvalila vsem, ki so sodelovali pri iskanju in jim nudili pomoč. To je bila praktično celotna Hrvaška – dečka so iskali policisti, gasilci, gorski reševalci, vse državne službe, prijatelji in sosedje družine "ter drugi dobri ljudje", je zapisala.

"Dragi vsi, trenutno smo še vedno pod izjemno močnimi čustvi. Vsem smo izjemno hvaležni za pomoč. Sin je bil pogrešan šest ur, kar se je zdelo kot večnost. Nikoli ne bomo pozabili vaše podpore," je dejala.

Kot poročajo hrvaški mediji, je povedala tudi, da se je 11-letnik prestrašil psa, stekel v gozd in nato tam zaspal. "Ko se je zbudil, je ugotovil, da ga iščemo. Povedal nam je, da ga je rešil Mirko," je povedala dečkova mama ter rešitelja pozvala, naj jo pokliče.

Kot smo poročali, je deček izginil okoli 16. ure, nekaj po 21. uri pa so ga našli nepoškodovanega. Po poročanju portala Net.hr, so dečka našli sto metrov od kraja, kjer so ga nazadnje videli. Deček je bil nepoškodovan, po besedah reševalcev ga je le rahlo zeblo.

Vodja osjeških gorskih reševalcev Krešimir Burazin je ob tem dejal, da v zadnjih letih niso imeli tako obsežne iskalne akcije.

hrvaška deček iskanje

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Voly
27. 12. 2025 08.28
Ne vem zakaj je treba sedaj objavljati njegove slike? Taka stvar mu lahko le škodi.
Odgovori
+1
1 0
Slovenec81
27. 12. 2025 08.25
Naprej objet, potem pa čez koleno in po riti par vzgojnih
Odgovori
0 0
ptuj.si
27. 12. 2025 08.18
Lepo,da so ga našli.
Odgovori
+2
2 0
