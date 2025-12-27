Večurno iskanje izginulega dečka: 'Prestrašil se je, stekel v gozd in zaspal'

Mati 11-letnega dečka, ki je v petek izginil v občini Draž, našli pa so ga po šestih urah iskanja, se je na družbenih omrežjih zahvalila vsem, ki so sodelovali pri iskanju in jim nudili pomoč. To je bila praktično celotna Hrvaška – dečka so iskali policisti, gasilci, gorski reševalci, vse državne službe, prijatelji in sosedje družine "ter drugi dobri ljudje", je zapisala.

"Dragi vsi, trenutno smo še vedno pod izjemno močnimi čustvi. Vsem smo izjemno hvaležni za pomoč. Sin je bil pogrešan šest ur, kar se je zdelo kot večnost. Nikoli ne bomo pozabili vaše podpore," je dejala.

Kot poročajo hrvaški mediji, je povedala tudi, da se je 11-letnik prestrašil psa, stekel v gozd in nato tam zaspal. "Ko se je zbudil, je ugotovil, da ga iščemo. Povedal nam je, da ga je rešil Mirko," je povedala dečkova mama ter rešitelja pozvala, naj jo pokliče.