Večurno iskanje izginulega dečka: 'Prestrašil se je, stekel v gozd in zaspal'

Mati 11-letnega dečka, ki je v petek izginil v občini Draž, našli pa so ga po šestih urah iskanja, se je na družbenih omrežjih zahvalila vsem, ki so sodelovali pri iskanju in jim nudili pomoč. To je bila praktično celotna Hrvaška – dečka so iskali policisti, gasilci, gorski reševalci, vse državne službe, prijatelji in sosedje družine "ter drugi dobri ljudje", je zapisala.
"Dragi vsi, trenutno smo še vedno pod izjemno močnimi čustvi. Vsem smo izjemno hvaležni za pomoč. Sin je bil pogrešan šest ur, kar se je zdelo kot večnost. Nikoli ne bomo pozabili vaše podpore," je dejala.
Kot poročajo hrvaški mediji, je povedala tudi, da se je 11-letnik prestrašil psa, stekel v gozd in nato tam zaspal. "Ko se je zbudil, je ugotovil, da ga iščemo. Povedal nam je, da ga je rešil Mirko," je povedala dečkova mama ter rešitelja pozvala, naj jo pokliče.
Kot smo poročali, je deček izginil okoli 16. ure, nekaj po 21. uri pa so ga našli nepoškodovanega. Po poročanju portala Net.hr, so dečka našli sto metrov od kraja, kjer so ga nazadnje videli. Deček je bil nepoškodovan, po besedah reševalcev ga je le rahlo zeblo.
Vodja osjeških gorskih reševalcev Krešimir Burazin je ob tem dejal, da v zadnjih letih niso imeli tako obsežne iskalne akcije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.