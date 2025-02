Vedeževalka Amela na begu: v luksuzni vili našli skrivni sef z milijoni

Avstrijski kriminalisti so prišli na sled 44-letni vedeževalki, potem ko je ta ogoljufala 56-letno žensko iz Dunaja. Prepričala jo je, da je njena bližnja sorodnica zakleta in da ji želi smrt. Da bi razbila domnevno prekletstvo, je osumljenka Mariana M. , znana tudi pod vzdevkom Amela , od žrtve zahtevala 730.000 evrov. Ko je denar prejela, je z žrtvijo prekinila vse stike. Neka druga ženska je nato 56-letnico po telefonu obvestila, da je Amela zaradi očiščevalnih ritualov padla v komo.

Policija je v tem tednu sporočila, da so za žensko, avstrijsko državljanko srbskih korenin, razpisali evropski nalog za prijetje. Prijeli pa so že njenega 29-letnega sina, ki ga sumijo sodelovanja pri goljufijah.

Med hišno preiskavo na domu osumljenke, v kateri so sodelovali tudi pripadniki avstrijske specialne policijske enote Cobra, so našli nakit, zlate palice, ure, broške, prstane, diamantne ogrlice in gotovino. Skupna vrednost zaseženega premoženja presega 10 milijonov evrov.