Vedno stavila ne iste številke, ko so bile izžrebane, pa nista vplačala listka

Si predstavljate občutek sreče, ki bi vas zajel ob spoznanju, da ste na loteriji zadeli neverjetnih 250 milijonov evrov? In potem občutek razočaranja, ko bi ugotovili, da so izžrebane številke res enake tistim, na katere vedno stavite, a zmagovalnega listka ravno ta krog pomotoma niste vplačali? Točno to se je zgodilo mlademu britanskemu paru. "Popolnoma sva zlomljena," sta britanskim medijem priznala 19-letna Rachel in 21-letni Liam.

6, 12, 22, 29, 33 ter 6 in 11. To je sedem številk, na katere sta zadnjih pet tednov zapored na britanski loteriji EuroMillions stavila 19-letna Rachel Kennedy in 21-letni Liam McCrohan. Minuli petek zvečer so bile točne te številke tudi izžrebane, a prav tisti krog nista opazila, da na spletnem profilu, prek katerega sta sodelovala v igri na srečo, nista imela položenega dovolj denarja, da bi se plačilo tudi dejansko izvedlo. Zmagovalni listek, ki bi jima prinesel neverjetnih 182 milijonov funtov (253 milijonov evrov), je na koncu tako ostal nevplačan. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kot je britanskim medijem zaupala Rachel, sicer študentka ekonomije na Univerzi v Brightonu, je bilo razočaranje še toliko večje, ker jo je tudi aplikacija že obvestila, da sta zadela jackpot. "Bila sem v svoji sobi, ko sem videla, da so bile izžrebane najine številke. Poklicala sem Liama in mamo, nihče od nas ni mogel verjeti, da nas je doletela takšna sreča." Nemudoma so klicali na loterijo, da je zmagovalni listek njihov. A sledil je hladen tuš. "Res je, številke so enake, a plačilo ni bilo izvedeno," so jima dejali. Rachel je naposled še sama preverila profil in lahko le z grenkobo ugotovila, da imajo prav. Plačilo ni bilo izvedeno, saj na profilu ni imela naloženega dovolj denarja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kot še pravita razočarana Britanca, se je njuna kombinacija sedmih številk izkazala za "nesrečno", zato nanjo ne bosta več stavila. icon-expand Koronavirus pasica november