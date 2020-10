Vedno več muslimanskih držav bojkotira francoske izdelke

Obsodbam zoper zagovarjanje pravice do objav karikatur islamskega preroka Mohameda, s katerimi je še posebej vztrajen turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, se je danes pridružila tudi Savdska Arabija. Zunanje ministrstvo je zavrnilo vsakršno povezovanje islama s terorizmom ter "žaljive karikature preroka Mohameda ali drugih prerokov".

Iran je v ponedeljek na pogovor poklical najvišjega diplomata Francije v Teheranu, odpravnika poslov Florenta Aydalotain mu izrazil protest zaradi "francoske obrambe objav karikatur, ki žalijo preroka". Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo to "nesprejemljivo ravnanje francoskih oblasti", s katerim so "prizadele čustva milijonov muslimanov v Evropi in svetu".

Na sedežu sunitske teologije, v vplivni egiptovski univerzi Al Azhar v Kairu, so prav tako obsodili karikature. Ob tem so napad na islam označili za del sistematične kampanje uporabe islama za zmago v političnih bojih.

V zadnjih dneh se tudi krepijo pozivi k bojkotu francoskih izdelkov. Konec minulega tedna so številne trgovine v Jordaniji, Kuvajtu in Katarju francoske izdelke umaknile s svojih polic. Na družbenih omrežjih pozivajo ljudi k bojkotu francoskih izdelkov avtomobilskih podjetij Peugeot in Renault, pa tudi mlečnih izdelkov blagovnih znamk Kiri, Babybel in Danone.

V Kuvajtu je veriga nevladnih supermarketov sporočila, da bodo bojkotirali francoske izdelke v več kot 50 trgovinah, tudi v verigi trgovin Al Meera.