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Veganski zrezek in slanino prepovedali, vegi burger in klobasa ostajata

Bruselj, 16. 06. 2026 16.21 pred 1 uro 2 min branja 29

Avtor:
STA N.L.
Veganska klobasa

Evropski poslanci so na glasovanju podprli prepoved uporabe izrazov, povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina, za živila rastlinskega izvora. Izrazi, kot sta vegi burger ali veganska klobasa, bodo medtem dovoljeni še naprej. Nova pravila zajemajo tudi druge spremembe, s katerimi želijo odločevalci izboljšati položaj evropskih kmetov.

S 560 glasovi za, 75 proti in 25 vzdržanimi glasovi so poslanci Evropskega parlamenta potrdili nova pravila, ki naj bi zagotovila, da bodo končne cene živilskih izdelkov bolje odražale dejanske stroške in neposredno vplivale na dohodke kmetov. Države članice bodo morale določiti in na spletu objaviti primerjalne vrednosti, ki se bodo uporabljale v pogodbah, so v sporočilu za javnost pojasnili v Evropskem parlamentu.

Uredba prav tako krepi vlogo organizacij proizvajalcev pri organizaciji trga in kolektivnih pogajanjih. Med ključne določbe sodijo omogočanje tem organizacijam, da se neposredno pogajajo s kupci, ter uvedba pravil, ki kupcem preprečujejo, da bi se izognili organizacij proizvajalcev in stopili v stik s posameznimi proizvajalci.

Slanina je lahko le živalskega izvora, so odločili v Strasbourgu.
Slanina je lahko le živalskega izvora, so odločili v Strasbourgu.
FOTO: Thinkstock

Meso - užitni deli živali

Med odmevnejšimi novostmi pa so spremembe pri definiciji mesa. Danes sprejeto besedilo uvaja opredelitev mesa kot "užitnega dela živali" in vključuje seznam izrazov, ki so rezervirani izključno za mesne izdelke ter se ne smejo uporabljati za izdelke, ki ne vsebujejo mesa. Med temi izrazi so med drugim govedina, teletina, svinjina, perutnina, piščanec, jagnjetina, zrezek, kotlet, prsi in slanina.

Kot so navedli v Evropskem parlamentu, je cilj povečati preglednost na notranjem trgu in potrošnikom omogočiti, da se odločajo na podlagi ustreznih informacij.

Vegi burger ali veganska klobasa ostajajo

Evropski parlament je sprva želel prepovedati, da bi se izrazi vegi burger ali veganska klobasa uporabljali za živila rastlinskega izvora. A so predlogu nasprotovali predvsem v nemški živilski industriji, saj je Nemčija največji trg za rastlinske nadomestne izdelke v Evropi, pa tudi nekateri okoljevarstveniki.

Marca letos je parlament nato pristal na kompromisni predlog, s katerim so izrazi za meso namenjeni izključno mesnim izdelkom in jih ni mogoče uporabljati za živila rastlinskega izvora.

Nova pravila mora zdaj potrditi še Svet EU.

evropski parlament mesni izdelki rastlinski nadomestki označevanje živil vege vegi burger

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24ur.com Uporaba izraza vegi burger bo v EU dovoljena
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KOMENTARJI29

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16. 06. 2026 17.34
Hahah pozdravljate tp med tem pa pa pojeste 400 kratne kolicine zgornje meje priporocene kolicine mesa, hahah pa realno mislite da imate realen nezamegljen pogled na te teme Phahah
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0 0
HuffyPuffy
16. 06. 2026 17.30
Se dobro da ne rabim svoje klobase, ki vsak dan pade v WC preimenovat…
Odgovori
0 0
gonisetaubi
16. 06. 2026 17.24
to je to vegansko sr...nje... ne bi smelo imeti niti ene črke mesa v nazivu
Odgovori
+0
2 2
Jaka Belec
16. 06. 2026 17.30
Vsaj trupla niso.
Odgovori
0 0
malibojan2
16. 06. 2026 17.20
ali imajo teli evroposlanci vse ostalo, mnogo pomembejše "pošlihtano" 🤔🤮
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+0
2 2
Podlesničar
16. 06. 2026 17.19
Ni ga čež veganske ocvirke
Odgovori
+0
1 1
cecen
16. 06. 2026 17.12
Načeloma nisem proti; zrezek naj bo zrezek , sojin polpet pa naj bo polpet. Ampak, s čim se v EU ukvarjamo; zamaški, Papirnate slamice, embalaža za cuker in sedaj polemika , kaj se v slovarju definira kot meso. Očitno v Evropi res nimamo realnih problemov.
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+3
4 1
Brihtnež
16. 06. 2026 17.11
Slaboumneže v EU parlamentu poslat delat, jih dat na minimalca potem pa ne bojo izumljali takih oslarij! Maslo,marmelado,med in podobne stvari v vedra, pred njimi par packov pa si bojo hitro premislili za take idiotarije!!!!!
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+1
2 1
Vrtni a
16. 06. 2026 17.10
A nimajo boljšega dela? Koga pa je to motilo? Če ješ ješ, če ne ješ ješ. Škoda denarja za njihove plače.
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+1
2 1
devlon
16. 06. 2026 16.50
zakaj? se je zmanjsala prodaja mrhovine?
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+2
8 6
pingvinislo5
16. 06. 2026 16.47
realno treba ozaveščat: 1 - da treba uživat raznoliko prehrano, ki vsebuje poleg mesa tudi veliko sadja, zelenjave, mlečnih izdelkov, vlaknin, žit, itd itd, 2 - da ni treba, da je meso vsak dan na krožniku 3 - da se je lokalno in sezonsko. S poudarjanjem teh treh stvari bi za okolje naredili in živali naredili bistveno več, kot pa s tem, da se gredo neko gonjo proti vsem, ki jedo normalno. Sam je v vsem en keč. Da so danes vegiji glede ogljičnega odtisa bistveno slabši, kot normalno jedci. Ker da imaš to njihovo sadje in zelenjavo na voljo 24/7/365, treba vse to pritovorit čez pol sveta in ladijski promet ter transport sta dva od glavnih onesnaževalcev na planetu! Samo potrošništvo pa je na zahodu krivo za cca tretjino (oz pri nekih šoping odvisnikih tudi polovico) izpustov co2! Zato, podpirat raznoliko prehrano, ki je sezonska in lokalna!
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+4
4 0
Sirhakel7
16. 06. 2026 16.56
Saj imaš prav ampak kilo češenj na tržnici v Lj. 15 eur, big mac meni pa 5,50. In kaj boš izbral za malico če si na tesnem s kešom kot 1/4 populacije ??
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+5
6 1
Podlesničar
16. 06. 2026 17.02
Greš v Špar in kupiš 250g češenj za 1,5 eur.
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+1
2 1
pingvinislo5
16. 06. 2026 17.16
na podeželju živi 50% prebivalstva. vsi ti imajo možnost, da bi nekaj hrane pridelali sami. nisem rekel vsega, ampak nekaj. češnjo samo posadiš in to je to. potem raste sama. in 1x na leto jo obereš. 0 eur te to stane. ampak ne, danes bi ljudje tudi doma povsod položili asfalt, da ni nič za kosit, da jim ne bo slučajno kak list z drevesa padel na avto, ker avto je največja svetinja za nas slovence, itd itd.
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0 0
pingvinislo5
16. 06. 2026 17.19
ps: letos sem pojedel več kg češenj. kak kg ali dva sta bila od doma, nekaj so prinesli sodelavci od doma, nekaj sem narabutal pri sorodnikih. cena vseh češenj je bila 0 eur na kg.
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0 0
gonisetaubi
16. 06. 2026 17.25
na češnjo čakaš vsaj 10 let
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0 0
VWFREAK
16. 06. 2026 17.26
in od tega se boš najedel al kaj hahahaahah
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0 0
dr_tony
16. 06. 2026 16.46
Hahaha...pa kaj so se dolocil, da marmelado, majonezo itd samo se v hobuke.....adijo pamet, Usa, Kitajska se ukvarjajo z gospodarstvom ne pa z administracijo, adijo EU
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+4
5 1
Podlesničar
16. 06. 2026 16.51
Zato pa so tam vsi tako zdravi in suhi.
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-1
0 1
Spectator936
16. 06. 2026 16.44
Nisem proti vegetarijancem. Vendar čemu kopirati nekaj, česar nočete?
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+6
10 4
Jaka Belec
16. 06. 2026 17.34
Ker nam moralni kompas pravi, da ni vredno vzeti življenja za zrezek. Radi bi jedli zrezke, zaradi katerih ni bila ubita žival, torej je potrebno narediti kopijo.
Odgovori
0 0
Alergičen na levake
16. 06. 2026 16.42
Če se je nekdo odločil, da bo jedel travo, ne razumem, zakaj bi jo prej pobarval v meso ???
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+9
13 4
Rudko
16. 06. 2026 16.35
A lahko sam nekaj , nisem rosno mlad 65 jih dopolnjujem, a tam res ne morejo kake normalne stvari sprejet?? To mi zgleda kot da chat gbt ali perplexiti vprasam. ne vem bedarijo kako se resit bednih poslancev 😔
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+2
4 2
Stauffenberg
16. 06. 2026 16.31
Potem pa še čajno salamo prepovedati, čokoladna salamo in ne nazadnje pasjo radost.
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+5
7 2
slim386
16. 06. 2026 16.36
Zato da se imajo travojedci kaj za razburjat.
Odgovori
+2
5 3
Jani.
16. 06. 2026 16.31
To je pa zdaj res zelo pomembno za blaginjo EU. Naj se raje ukvarjajo z nezakonitimi migracijami in našo varnostjo.
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+8
10 2
Rains
16. 06. 2026 16.31
Vegani in vegetarijanci so res reveži. 😂 Kot je rekel John Pinette, vegani kupijo 5 kilsko vrečo oreščkov, zato da jih zmeljejo in oblijujejo v jedi, katere si želijo, da bi jih lahko jedli. 😂🤣
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+8
11 3
ap100
16. 06. 2026 16.28
dokaj razumna odločitev
Odgovori
+2
4 2
Sirhakel7
16. 06. 2026 16.27
V Evropi cela štala na vseh področjih, oni se pa pogovarjajo ali je pravilno vegi ali rastlinski burger... Ja a je potem kaj čudno, da se Trump, Putin, Ši Džinping in podobni valjajo od smeha ko tole poslušajo...
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+8
8 0
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