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Veleposlaništva v Jeruzalem ne namerava seliti nihče drug

Bruselj, Ljubljana, 29. 06. 2026 13.45 pred 48 minutami 6 min branja 103

Avtor:
T.H. K.H. +1
Janša v Jeruzalemu (arhivska fotografija)

EU in njene članice bodo še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema, so glede napovedi slovenskega premierja Janeza Janše, da bo Slovenija veleposlaništvo v Izraelu preselila iz Tel Aviva v Jeruzalem, povedali na Evropski komisiji. V skladu z mednarodnim dogovorom ima velika večina držav predstavništva v Tel Avivu.

"EU in njene članice bodo mednarodni konsenz glede Jeruzalema (...), vključno z lokacijo diplomatskih predstavništev, spoštovale, dokler ne bo določen končni status Jeruzalema," je glede Janševe napovedi povedal tiskovni predstavnik komisije Anouar El Anouni.

Pri tem je omenil resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 478 iz leta 1980. V njej je VS ZN vse države, ki imajo diplomatska predstavništva v Jeruzalemu, pozval, naj jih umaknejo od tam.

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V skladu z mednarodnim dogovorom ima sicer velika večina držav predstavništva v Izraelu v Tel Avivu. V Jeruzalemu ga ima poleg ZDA le še nekaj držav, med katerimi pa ni nobene članice EU. O selitvi je sicer razmišljala Madžarska pod nekdanjim premierjem Viktorjem Orbanom.

Janša v Jeruzalemu (arhivska fotografija)
Janša v Jeruzalemu (arhivska fotografija)
FOTO: AP

El Anouni ni želel odgovoriti na vprašanje, ali bi selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem predstavljala kršitev skupne zunanje politike EU.

Je pa spomnil še na dolgoletno stališče unije glede izraelsko-palestinskega konflikta. "EU ostaja zavezana rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj, ki bo izvedljiva in bo temeljila na mednarodno dogovorjenih merilih in mednarodnem pravu," je poudaril.

Janša je v intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom, objavljenem v petek, napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je prejšnja slovenska vlada po njegovi oceni pripeljala na "zgodovinsko najnižjo raven". Dejal je tudi, da bo vladajoča koalicija zamrznila priznanje Palestine.

Janez Janša z Benjaminom Netanjahujem v Jeruzalemu leta 2020
Janez Janša z Benjaminom Netanjahujem v Jeruzalemu leta 2020
FOTO: AP

Njegov predhodnik in predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je bil kritičen do Janševih napovedi. Kritično so se odzvali tudi v opozicijskih Levici in Socialnih demokratih, nekdanjih koalicijskih partnericah v Golobovi vladi. Nasprotovanje selitvi veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine je danes izrazil tudi vodja opozicijske stranke Resnica Zoran Stevanović.

Brglez: Selitev veleposlaništva bi lahko pomenila de facto priznanje suverenosti Izraela nad Jeruzalemom

Selitev veleposlaništva v Jeruzalem bi bilo mogoče razumeti kot de facto priznanje izraelske suverenosti nad Jeruzalemom, medtem ko zamrznitev priznanja Palestine ne bi izbrisala dejstva, da jo je Slovenija že priznala, je danes za STA ocenil mednarodni politolog in nekdanji predsednik DZ Milan Brglez. Dodal je, da mednarodno pravo zamrznitve priznanja države ne pozna.

"Morebitna selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem (...) bi bila pravno in politično bistveno težji korak, saj bi jo bilo mogoče razumeti kot de facto priznanje izraelske suverenosti nad Jeruzalemom oziroma kot priznanje posledic okupacije in nezakonitega spreminjanja statusa zasedenega ozemlja," je povedal Brglez, ki po odhodu iz politike deluje na katedri za mednarodne odnose na FDV.

Omenjena odločitev bi bila tudi v nasprotju s "splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava, obveznostjo nepriznavanja nezakonitih stanj in ustavno vezanostjo Republike Slovenije na mednarodno pravo po 8. členu ustave", je dodal.

Hkrati je opozoril, da selitev veleposlaništva in zamrznitev priznanja Palestine, ki ju je v intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal premier Janez Janša, nista ne enako problematična ne enako jasna ukrepa, saj mednarodno pravo zamrznitve priznanja države ne pozna.

Drugače je pri priznanju vlade, kjer države v praksi lahko spreminjajo raven političnega priznanja ali sodelovanja z določeno oblastjo. Vendar je pri tem Brglez poudaril, da se slovensko priznanje Palestine iz leta 2024 ni nanašalo zgolj na določeno vlado, ampak na Palestino kot državo.

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Zamrznitev po njegovem mnenju tako ne bi mogla izbrisati dejstva, da je Slovenija Palestino priznala. Ob tem je spomnil, da je Slovenija Palestino de facto priznavala že pred formalnim priznanjem leta 2024 in imela z njo vzpostavljene oblike diplomatskega sodelovanja tudi v času prejšnjih Janševih vlad.

V luči tega je ocenil, da gre pri zamrznitvi zlasti za sporočilo, da nova oblast ne sprejema politične usmeritve prejšnje vlade.

"V praksi bi to lahko pomenilo zmanjšanje stikov s palestinskimi predstavniki, blokiranje nadaljnjega razvoja diplomatskih odnosov, spremembo glasovanja v mednarodnih organizacijah ali drugačno retoriko slovenske zunanje politike," je dodal.

Na vprašanje o posledicah selitve veleposlaništva in zamrznitve priznanja je Brglez opozoril, da bi to pomenilo odmik od slovenske zunanjepolitične kontinuitete in tvegalo prehod od politike, ki se sklicuje na mednarodno pravo, k politiki, ki mednarodno pravo uporablja selektivno.

"Če Slovenija pri Palestini relativizira okupacijo, aneksijo ali status Jeruzalema, s tem slabi lastne argumente v vseh drugih primerih, kjer se sklicuje na mednarodno pravo kot zaščito pred politiko moči," je nadaljeval in dodal, da bi Slovenija s tem tudi oslabila svojo pozicijo v ZN. To bi se lahko poznalo pri podpori slovenskim kandidaturam, pri oblikovanju koalicij v mednarodnih organizacijah in pri sposobnosti Slovenije, da nastopa kot načelna in predvidljiva zunanjepolitična akterka.

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V primeru sprejetja omenjenih ukrepov bi se po mnenju Brgleza odnos z Izraelom kratkoročno verjetno izboljšal, a bi bila cena tega poslabšanje odnosov s Palestino, arabskimi državami, številnimi državami globalnega juga in tudi z delom evropskih partneric.

Prav tako je opozoril, da bi se Slovenija z napovedanimi ukrepi v EU postavila v težaven položaj. Prepričan je namreč, da je kljub neenotnosti unije glede Palestine "skupni evropski minimum še vedno rešitev dveh držav, neenostransko določanje statusa Jeruzalema in spoštovanje relevantnih resolucij ZN".

"Selitev veleposlaništva bi Slovenijo približala najbolj enostranskim proizraelskim pozicijam in jo oddaljila od držav, ki poskušajo evropsko politiko do Palestine in Izraela utemeljiti na mednarodnem pravu," je dodal.

EU bi se po besedah Brgleza na selitev veleposlaništva lahko odzvala z distanciranjem od slovenske poteze in zmanjšanjem slovenskega vpliva pri oblikovanju skupnih stališč o Bližnjem vzhodu. Glede zamrznitve priznanja Palestine pa bi bil odziv unije manj neposreden.

Pri samem sprejemanju napovedanih ukrepov v DZ je Brglez pojasnil, da bi se morebitna selitev veleposlaništva lahko začela kot odločitev vlade oziroma zunanjega ministrstva. Zaradi njene teže bi po njegovem mnenju morala potekati obravnava na odboru za zunanjo politiko, korektna bi bila tudi širša obravnava v DZ.

Bolj zapleten proces bi bil pri zamrznitvi priznanja Palestine, ker pravni institut zamrznitve priznanja države ne obstaja.

Koalicija bi se tega po mnenju Brgleza lahko lotila na več načinov. Lahko bi denimo poskušala sprejeti nov sklep v DZ, s katerim bi se distancirala od sklepa o priznanju iz leta 2024, ali pa bi vlada sprejela lastno politično stališče, da priznanja v praksi ne bo več izvajala oziroma da bo omejila diplomatsko sodelovanje s Palestino.

"Toda nobena od teh poti ne spremeni temeljnega problema. Če je državni zbor leta 2024 sprejel akt o priznanju Palestine, bi bilo politično in institucionalno najčistejše, da bi se morebitna sprememba tega stališča obravnavala po primerljivo resnem postopku. Če bi se vlada temu poskušala izogniti in zadevo urediti zgolj z izvršilnim ali internim političnim aktom, bi to samo še povečalo vprašanje legitimnosti takšnega posega v že sprejeto državno odločitev," je dodal.

veleposlaništvo Jeruzalem selitev Janša Izrael

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KOMENTARJI103

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Pravica je
29. 06. 2026 17.02
Zaradi mene bi lohka mirne duše tudi svojo pisarno in celo družino preselil v Jeruzalem , vsaj dokler bo predsednik slovenske vlade, tam mu ne bo dolgčas okoli kepe , nam pa končno omogočil nekaj političnega miru v Sloveniji !!
Odgovori
0 0
Belištumf
29. 06. 2026 17.01
Pocajte se en teden sledi politicna policija..vojna z mediji..NE MORE.ON...to je ..se ve kaj
Odgovori
+0
1 1
mungus
29. 06. 2026 17.01
hahaha...volili ste ga sedaj ga pa imejte....očitno pacient nima ideje da bi še kej dobrega naredu za SLOVENIJO....glede na to kako je prizadet in pokvarjen tako kej dobrega ni za pričakovati....hahaha...pa saj sploh ni smešno!
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+1
1 0
mojito88521
29. 06. 2026 17.01
Sramota za sramoto. Kaj več ni za pričakovati.
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+1
1 0
Belištumf
29. 06. 2026 17.01
Drzavlja Kosova, zagorja Izrael...to je to.
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+1
1 0
heiter
29. 06. 2026 17.00
Slovenije ni več - sedaj gre za Izrael
Odgovori
+4
4 0
Belištumf
29. 06. 2026 16.59
to je pacient...namesto nizjih davkov..se ukvarja ze 2 meseca z pobojnimi poboji..in Jeruzalemom...NORO
Odgovori
+5
5 0
BauBau1
29. 06. 2026 16.58
Puklasti pacient!
Odgovori
+6
6 0
mungus
29. 06. 2026 16.54
hahaha...volili ste ga sedaj ga pa imejte...ta poteza glede veleposlaništva bo ziher rešila vse težave naše prelepe Slovenije in naroda kater si je ziher zaslužil kaj bolje od te greznice katera vedno bolj zaudarja že po celi Europi....žal!
Odgovori
+9
9 0
Cupko
29. 06. 2026 16.51
Katastrofa kakšno vlado imamo. Ena hujša od druge! Ali res v tej Sloveniji ne premoremo ljudi, ki bodo delali v dobro za državljane in ne le zase in za svoje prepričnne, ki se menja kakor veter piha (najprej prepričani komunisti, sedaj pa za cerkev in Izrael)
Odgovori
+12
12 0
mateja80
29. 06. 2026 16.49
Psiho
Odgovori
+10
11 1
Kakosmodanes
29. 06. 2026 16.49
V Google Earth vpišite Palestine, pa mi povejte kje piše Palestine. Ali imajo svoj denar - ne. Ste kdaj slišali njihovega predsednika? Umetno inteligenco vprašajte, kdaj so imeli zadnje volitve. Ste presenečeni po vseh teh ugotovitvah?
Odgovori
-10
4 14
klop12
29. 06. 2026 16.50
91 ni bilo na zemljevidih Slovenije. Torej,kaj bi rad dpkazu?
Odgovori
+9
10 1
pravica1
29. 06. 2026 16.57
Poglej zemljevid pred nastankom izraela in mi povej zakaj danes ne obstaja palestina?
Odgovori
0 0
Kakosmodanes
29. 06. 2026 16.58
@klop12, Ali se boš ti boril namesto njih?
Odgovori
0 0
B00m
29. 06. 2026 17.01
Kakosmodanes - ti sigurno niso polnoleten in še zato ne smeš komentirat. To je evidentno. Tvoj čas šele pride :) lahko pa doma vprašaš, nekdo bo sigurno kaj več vedel ;)
Odgovori
0 0
sherlock2
29. 06. 2026 16.48
Mislim, da to ni prava poteza J.J, saj se bo na ta način oblika slo kokoške spremenila v Kameleona.
Odgovori
+6
6 0
magnusen
29. 06. 2026 16.47
V čigavem imenu? Osebek sploh ni bil izvoljen! Kako zelo žalostno. Me zanima, kako gleda njegova familija na vse to..
Odgovori
+8
8 0
oberkreiner
29. 06. 2026 16.42
Naš JJ, on je vedno korak spredaj...😭
Odgovori
+4
4 0
borjac
29. 06. 2026 16.47
"Naš JJ, on je vedno korak spredaj....." , upam da je prepad že ob naslednjem koraku ....
Odgovori
+3
3 0
mungus
29. 06. 2026 16.41
hahaha...volili ste ga sedaj ga pa imejte....zaradi te poteze boste ziher1000% bolje živeli....hahaha!!!
Odgovori
+4
6 2
čebelinko
29. 06. 2026 16.40
Sramota! Da javno podpiraš režim, kateri je odgovoren za smrt na deset tisoče otrok (SAMO OTROK, kje je še ostalo), ki jih nalašč ciljajo, moraš biti svetovni butl. In tisti, ki volite človeka s takimi moralnimi načeli ne morete biti veliko boljši. Da ne bo pomote, Golobova vlada je bila katastrofalna, tale bo pa še 3x hujša. Sramoto nam je naredil pred celim svetom.
Odgovori
+16
19 3
Žmavc
29. 06. 2026 16.47
Saj so imeli možnost tožbe, pa jim je kava bolj dišala. Še danes ne vemo zakaj.
Odgovori
-1
1 2
sh4dyl4dy
29. 06. 2026 16.36
Bravo Janša! Veleposlaništvo spada v Jeruzalem,glavno mesto Izraela in ne v Tel Aviv!
Odgovori
-22
2 24
Iqos
29. 06. 2026 16.36
Izraelcu je samo ratalo dobit spet enga potrčkota v EU,ki bo delal za njega. Ko ga bodo odnucal,se ga bodo znebil,krivi bomo pa mi.
Odgovori
+24
25 1
Iqos
29. 06. 2026 16.33
Mi moramo pa denar potrošit,ker smo ga 4 leta nabiral,da smo za njegove pufe šparal...zdaj bo pa spet vse potrošil kot dober gospodar. Veleposlaništvo je treba selit...zakaj že.
Odgovori
+21
23 2
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