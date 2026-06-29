Veleposlaništva v Jeruzalem ne namerava seliti nihče drug

"EU in njene članice bodo mednarodni konsenz glede Jeruzalema (...), vključno z lokacijo diplomatskih predstavništev, spoštovale, dokler ne bo določen končni status Jeruzalema," je glede Janševe napovedi povedal tiskovni predstavnik komisije Anouar El Anouni. Pri tem je omenil resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 478 iz leta 1980. V njej je VS ZN vse države, ki imajo diplomatska predstavništva v Jeruzalemu, pozval, naj jih umaknejo od tam.

V skladu z mednarodnim dogovorom ima sicer velika večina držav predstavništva v Izraelu v Tel Avivu. V Jeruzalemu ga ima poleg ZDA le še nekaj držav, med katerimi pa ni nobene članice EU. O selitvi je sicer razmišljala Madžarska pod nekdanjim premierjem Viktorjem Orbanom.

Janša v Jeruzalemu (arhivska fotografija) FOTO: AP

El Anouni ni želel odgovoriti na vprašanje, ali bi selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem predstavljala kršitev skupne zunanje politike EU. Je pa spomnil še na dolgoletno stališče unije glede izraelsko-palestinskega konflikta. "EU ostaja zavezana rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj, ki bo izvedljiva in bo temeljila na mednarodno dogovorjenih merilih in mednarodnem pravu," je poudaril. Janša je v intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom, objavljenem v petek, napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je prejšnja slovenska vlada po njegovi oceni pripeljala na "zgodovinsko najnižjo raven". Dejal je tudi, da bo vladajoča koalicija zamrznila priznanje Palestine.

Janez Janša z Benjaminom Netanjahujem v Jeruzalemu leta 2020 FOTO: AP

Njegov predhodnik in predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je bil kritičen do Janševih napovedi. Kritično so se odzvali tudi v opozicijskih Levici in Socialnih demokratih, nekdanjih koalicijskih partnericah v Golobovi vladi. Nasprotovanje selitvi veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine je danes izrazil tudi vodja opozicijske stranke Resnica Zoran Stevanović.

Brglez: Selitev veleposlaništva bi lahko pomenila de facto priznanje suverenosti Izraela nad Jeruzalemom

Selitev veleposlaništva v Jeruzalem bi bilo mogoče razumeti kot de facto priznanje izraelske suverenosti nad Jeruzalemom, medtem ko zamrznitev priznanja Palestine ne bi izbrisala dejstva, da jo je Slovenija že priznala, je danes za STA ocenil mednarodni politolog in nekdanji predsednik DZ Milan Brglez. Dodal je, da mednarodno pravo zamrznitve priznanja države ne pozna. "Morebitna selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem (...) bi bila pravno in politično bistveno težji korak, saj bi jo bilo mogoče razumeti kot de facto priznanje izraelske suverenosti nad Jeruzalemom oziroma kot priznanje posledic okupacije in nezakonitega spreminjanja statusa zasedenega ozemlja," je povedal Brglez, ki po odhodu iz politike deluje na katedri za mednarodne odnose na FDV. Omenjena odločitev bi bila tudi v nasprotju s "splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava, obveznostjo nepriznavanja nezakonitih stanj in ustavno vezanostjo Republike Slovenije na mednarodno pravo po 8. členu ustave", je dodal. Hkrati je opozoril, da selitev veleposlaništva in zamrznitev priznanja Palestine, ki ju je v intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal premier Janez Janša, nista ne enako problematična ne enako jasna ukrepa, saj mednarodno pravo zamrznitve priznanja države ne pozna. Drugače je pri priznanju vlade, kjer države v praksi lahko spreminjajo raven političnega priznanja ali sodelovanja z določeno oblastjo. Vendar je pri tem Brglez poudaril, da se slovensko priznanje Palestine iz leta 2024 ni nanašalo zgolj na določeno vlado, ampak na Palestino kot državo.

Zamrznitev po njegovem mnenju tako ne bi mogla izbrisati dejstva, da je Slovenija Palestino priznala. Ob tem je spomnil, da je Slovenija Palestino de facto priznavala že pred formalnim priznanjem leta 2024 in imela z njo vzpostavljene oblike diplomatskega sodelovanja tudi v času prejšnjih Janševih vlad. V luči tega je ocenil, da gre pri zamrznitvi zlasti za sporočilo, da nova oblast ne sprejema politične usmeritve prejšnje vlade. "V praksi bi to lahko pomenilo zmanjšanje stikov s palestinskimi predstavniki, blokiranje nadaljnjega razvoja diplomatskih odnosov, spremembo glasovanja v mednarodnih organizacijah ali drugačno retoriko slovenske zunanje politike," je dodal. Na vprašanje o posledicah selitve veleposlaništva in zamrznitve priznanja je Brglez opozoril, da bi to pomenilo odmik od slovenske zunanjepolitične kontinuitete in tvegalo prehod od politike, ki se sklicuje na mednarodno pravo, k politiki, ki mednarodno pravo uporablja selektivno. "Če Slovenija pri Palestini relativizira okupacijo, aneksijo ali status Jeruzalema, s tem slabi lastne argumente v vseh drugih primerih, kjer se sklicuje na mednarodno pravo kot zaščito pred politiko moči," je nadaljeval in dodal, da bi Slovenija s tem tudi oslabila svojo pozicijo v ZN. To bi se lahko poznalo pri podpori slovenskim kandidaturam, pri oblikovanju koalicij v mednarodnih organizacijah in pri sposobnosti Slovenije, da nastopa kot načelna in predvidljiva zunanjepolitična akterka.