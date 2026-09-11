Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani obletnico 11. septembra obeležilo z darovanjem krvi

Veleposlanica Asel K. Roberts je v nagovoru na današnji slovesnosti obudila spomin na dogodke 11. septembra 2001, ko so teroristični napadi v New Yorku, v Pensilvaniji in na Pentagon zahtevali skoraj 3000 življenj.

"Ljudje, ki so umrli tistega dne, so prihajali iz več kot devetdesetih držav. 11. september ni bil napad na eno državo, temveč na idejo, da lahko ljudje vseh narodov in ver živijo skupaj v svobodi," je dejala.

Spomnila je tudi na solidarnost Slovenije po napadih. "Države vsega sveta so stale ob strani ZDA. Med njimi je bila tudi Slovenija: po Ljubljani so zadoneli cerkveni zvonovi in obeležili minuto, ko je prvo letalo treščilo v stolp. Ta solidarnost je bila resnična in se ohranja v prijateljstvu med našima narodoma še danes," je dejala Robertsova.

Udeležence slovesnosti je povabila, da se ji pridružijo v minuti molka v spomin na žrtve in tiste, ki so izgubili življenje, ko so pomagali drugim.

Veleposlanici Roberts in osebju veleposlaništva ZDA so se pri darovanju krvi v spomin na umrle pridružili predstavniki diplomatske skupnosti, med njimi veleposlaniki več držav in drugi diplomatski predstavniki.

"Hvala vsem, ki ste danes darovali kri. To je največji poklon tistim, ki smo jih izgubili, in tistim, ki so dali svoje življenje, ko so reševali druge," je še dejala ameriška veleposlanica.

V dneh po napadih leta 2001 so tudi tisoči Američanov množično darovali kri kot preprosto, oprijemljivo gesto solidarnosti. Današnja akcija po navedbah veleposlaništva ZDA v Ljubljani nadaljuje to tradicijo, ki spomin pretvori v dejanja. Dodali so, da dogodek "odraža trajno vez med ZDA, Slovenijo in širšo mednarodno skupnostjo, ki se je stkala po 11. septembru – vez, zgrajeno na skupnih vrednotah svobode in solidarnosti".