Veličasten pogled na žarečo Slavijo iz zraka

To je bil sicer že šesti množični protest od tragične nesreče na železniški postaji Novem Sadu, tokratni pa je veljal za največjega doslej. Uradni začetek protesta je bil napovedan za 16. uro, a že vse od jutra so se trume ljudi, ki so prišle z vseh koncev države, pomikale proti središču Beograda.

Pred Narodno skupščino Srbije je bilo že toliko ljudi, da se tja več ni dalo priti, zato so protestniški redarji pozivali k premiku na trg Slavija, kjer je med prebiranjem študentskih zahtev potekal glavni program. "Noč je najtemnejša pred zoro," so zbrane v nagovorih opogumljali k vztrajanju do izpolnitve zahtev. Sledilo je petje himne in ob 19. uri tudi 15-minutna tišina za žrtve zrušenega nadstreška, ko so se prižgale tudi bliskavice na mobilnih telefonih, ki so jasno osvetlile, do kam vse je segala množica.