Veličasten prizor v Zagrebu: na ograji počival beloglavi jastreb

"Nič nenavadnega ni, da se mlade živali selijo več tisoč kilometrov. Ta jastreb je najverjetneje šel na potep, ki ga je pripeljal tudi do Zagreba," je ob tem komentiral direktor zagrebškega živalskega vrta Damir Skok ter dodal, da je bila ptica verjetno utrujena od poti in je zato počila ob obvoznici.

So pa lahko ob pogledu na ptico uživali nekateri drugi prebivalci hrvaške prestolnice, ki so to zaščiteno vrsto, ki jo lahko običajno opazimo na otoku Cres, opazili in tudi uspeli fotografirati, ko je počival na ograji ob zagrebški obvoznici.

Beloglavi jastrebi sicer, kot razlaga Skok, v obdobju pubertete oz. v svojih prvih petih ali šestih letih življenja, zapustijo domače kolonije in začnejo svoje letalske ekspedicije. Največja potepuha v kvarnerski populaciji hrvaških jastrebov sta bila jastreb Oštro in Leđni Zlajo. Prvi je namreč s Kvarnerja odpotoval vse do Švedske, drugi pa v afriški Čad.

Življenjska doba teh ptic je 50 let, razpon njihovih kril pa lahko doseže tudi 280 centimetrov. V začetku 20. stoletja, ko je bilo znanih več kot 30 gnezdišč, so bili beloglavi jastrebi razširjeni po celotnem ozemlju današnje Hrvaške.