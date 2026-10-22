Velik biznis: Pentagon bo od Lochkeed Martina naročil 850 letal F-35

Kot je sporočil Pentagon, bo podjetje Lockheed Martin v zameno za njihovo desetletno zavezo financiral projekte v višini sedem milijard dolarjev v podporo letalom F-35. Sporazum zajema tudi začetne rezervne dele, desetletne komplete za nadgradnjo in vzdrževanje ter naročila mednarodnih kupcev.

"Z večjo gotovostjo, ki izhaja iz transformativnega pristopa ameriške vlade k proizvodnji in vzdrževanju letal F-35, lahko izvedemo začetne naložbe, potrebne za širitev zmogljivosti, izboljšanje učinkovitosti in vzpostavitev bolj odporne dobavne verige," je v izjavi dejal izvršni direktor podjetja Jim Taiclet.

"To je dobro za davkoplačevalce, dobro za naše dobavitelje in, kar je najpomembneje, dobro za ZDA in njihove zaveznike," je dodal.

Lovci F-35 veljajo za ene najnaprednejših letal na svetu, ZDA so jih že uporabile tudi v vojni z Iranom. Na voljo so v treh različicah, cena posameznega letala pa lahko presega 100 milijonov dolarjev.