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Velik biznis: Pentagon bo od Lochkeed Martina naročil 850 letal F-35

Washington, 22. 10. 2026 16.42 pred 27 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA M.V.
Letala F-35 prispela v vojaško bazo v Portoriku

Ministrstvo za vojno ZDA in ameriški proizvajalec orožja Lockheed Martin sta naznanila sklenitev desetletnega sporazuma o proizvodnji 850 bojnih letal F-35. Vrednosti sporazuma, ki ga mora kongres še potrditi, strani nista razkrili.

Kot je sporočil Pentagon, bo podjetje Lockheed Martin v zameno za njihovo desetletno zavezo financiral projekte v višini sedem milijard dolarjev v podporo letalom F-35. Sporazum zajema tudi začetne rezervne dele, desetletne komplete za nadgradnjo in vzdrževanje ter naročila mednarodnih kupcev.

"Z večjo gotovostjo, ki izhaja iz transformativnega pristopa ameriške vlade k proizvodnji in vzdrževanju letal F-35, lahko izvedemo začetne naložbe, potrebne za širitev zmogljivosti, izboljšanje učinkovitosti in vzpostavitev bolj odporne dobavne verige," je v izjavi dejal izvršni direktor podjetja Jim Taiclet.

"To je dobro za davkoplačevalce, dobro za naše dobavitelje in, kar je najpomembneje, dobro za ZDA in njihove zaveznike," je dodal.

Lovci F-35 veljajo za ene najnaprednejših letal na svetu, ZDA so jih že uporabile tudi v vojni z Iranom. Na voljo so v treh različicah, cena posameznega letala pa lahko presega 100 milijonov dolarjev.

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KOMENTARJI3

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JAZsemTI
22. 10. 2026 17.13
Kaj bi drugega pričakovali od najbolj zapufane države na svetu. Saj je vojna industrija tista, ki jih drži nad vodo. Je pa bilo pričakovati tak velik posel saj zdaj, ko so Arabci brez dolarjev od prodaje nafte ni nikogar drugega, ki bi lahko vložil stotine milijard na Wall streetu…
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0 0
Na pol ovca
22. 10. 2026 17.12
To pomeni da je zapolnil proizvodnjo za 20 let EU bojda zavezniki pa jih dobijo čez +20 let, pod pogojem da bodo Kitajci sprostili prodajo redkih kovin.
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0 0
Aijn Prenn
22. 10. 2026 16.59
Slovenština: Velik biznis: Pentagon bo od Lochkeed Martina naročil 850 letal F-35
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+0
1 1
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