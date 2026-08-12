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Velik gozdni požar v Konjicu, oblasti zaprosile za mednarodno pomoč

Konjic, 12. 08. 2026 12.36 pred 14 urami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Požar pri Konjicu

Gasilci se na območju Konjica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, razmere pa so po poročanju lokalnih medijev vse težje. Ogenj se je približal stanovanjskim objektom, zaradi obsega požara pa so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč.

Požar v občini Konjic severno od Mostarja je izbruhnil minuli teden. Gasilci so ga vmes že omejili, a se je nato znova aktiviral.

Izjemno visoke temperature, močan veter in zahteven teren otežujejo poskuse gasilcev, da bi požar spravili pod nadzor, ogenj pa je ponoči ogrozil tudi naseljene stanovanjske objekte, so za sarajevski portal Klix danes potrdili v poklicni gasilski enoti Konjic.

Ogenj se širi v vse smeri, posebej alarmantno pa je bilo v vasi Džepi, kjer se je velik gozdni požar v torek razširil proti naselju ter zajel in uničil več zapuščenih objektov. Ponoči je izbruhnil tudi nov, izjemno nevaren požar v naselju Živašnica pri Konjicu, danes še poroča Klix.

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V gašenju sodelujejo poklicni in prostovoljni gasilci, delavci gozdnega gospodarstva, civilna zaščita in številni domačini. Štab civilne zaščite Konjica pa je zaradi obsega požara in nevarnosti nadaljnjega širjenja danes razglasil stanje naravne nesreče.

Župan Konjica Osman Ćatić je danes zaprosil za mednarodno pomoč pri gašenju iz zraka. Pričakujejo tudi prihod dveh air tractorjev in pomoč helikopterja oboroženih sil Bosne in Hercegovine.

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