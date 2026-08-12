Velik gozdni požar v Konjicu, oblasti zaprosile za mednarodno pomoč

Požar v občini Konjic severno od Mostarja je izbruhnil minuli teden. Gasilci so ga vmes že omejili, a se je nato znova aktiviral.

Izjemno visoke temperature, močan veter in zahteven teren otežujejo poskuse gasilcev, da bi požar spravili pod nadzor, ogenj pa je ponoči ogrozil tudi naseljene stanovanjske objekte, so za sarajevski portal Klix danes potrdili v poklicni gasilski enoti Konjic.

Ogenj se širi v vse smeri, posebej alarmantno pa je bilo v vasi Džepi, kjer se je velik gozdni požar v torek razširil proti naselju ter zajel in uničil več zapuščenih objektov. Ponoči je izbruhnil tudi nov, izjemno nevaren požar v naselju Živašnica pri Konjicu, danes še poroča Klix.