Velik korak Evropske unije pri osamosvojitvi od ruskega plina

V Bolgariji so zagnali nov povezovalni plinovod med Grčijo in Bolgarijo, po katerem bo letno steklo tri milijarde kubičnih metrov plina iz Azerbajdžana. To je trenutek, ki lahko v tej energetski krizi postane točka preloma, je na slovesnosti dejala predsednica evropske komisije Ursula Von der Layen. Azerbajdžan je že napovedal, da bo Evropi prek Grčije in Italije dobavil 40 odstotkov več plina, prav v soboto pa je ruski plinski gigant Gazprom Italijo obvestil, da je popolnoma ustavil dobavo plina v to državo.