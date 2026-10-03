Velik požar blizu Trogirja: ogenj se hitro širi

Gasilci so prijavo o velikem požaru, ki je izbruhnil na območju Vlaškega hriba v bližini Trogirja, prejeli ob 14.42, poroča Net.hr .

Ogenj se zaradi suhega terena hitro širi. Pri gašenju požara sodelujejo vse razpoložljive sile iz Trogirja in Kaštela, na pomoč pa so priskočile tudi gasilske enote iz Solina.

Gasilci počnejo vse, kar je v njihovi moči, da bi zaščitili bližnje objekte in preprečili nadaljnje širjenje ognja, vendar pa gosta vegetacija otežuje gašenje požara. Na pomoč so zato napotili tudi dva kanaderja, ki se z ognjenimi zublji spopadata iz zraka.