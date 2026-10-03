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Velik požar blizu Trogirja: ogenj se hitro širi

Trogir, 03. 10. 2026 16.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Požar na Hrvaškem

Na območju Seget Vranjica blizu Trogirja je izbruhnil velik požar. Gašenje otežujejo razmere na terenu ter gosta vegetacija. Gasilcem zato požar iz zraka pomagata gasiti tudi dva kanaderja.

Gasilci so prijavo o velikem požaru, ki je izbruhnil na območju Vlaškega hriba v bližini Trogirja, prejeli ob 14.42, poroča Net.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ogenj se zaradi suhega terena hitro širi. Pri gašenju požara sodelujejo vse razpoložljive sile iz Trogirja in Kaštela, na pomoč pa so priskočile tudi gasilske enote iz Solina.

Gasilci počnejo vse, kar je v njihovi moči, da bi zaščitili bližnje objekte in preprečili nadaljnje širjenje ognja, vendar pa gosta vegetacija otežuje gašenje požara. Na pomoč so zato napotili tudi dva kanaderja, ki se z ognjenimi zublji spopadata iz zraka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrvaška gasilska služba je že prej opozorila, da vremenske razmere ugodno vplivajo na izbruh in širjenje požarov, in pozvala državljane k dodatni previdnosti.

Zaradi razmer na terenu je policija zaprla cesto D58 od Segeta Donjega do Segeta Gornjega.

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trogir hrvaška požar kanader

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