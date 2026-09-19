Velik požar na Braču po več dneh lokaliziran: zgorelo je 5000 hektarjev

Splitski gasilci so še vedno na požarišču na Braču, a je požar zdaj lokaliziran, poroča Net.hr. Ekipe sanirajo in močijo teren.

Požar je izbruhnil 10. septembra med Bobovišćem in Ložišćem, pozneje pa se je razširil vse do zalivov Duboka, Lučica in Osibovo ter do mesta Milna.

V turističnem naselju Gava je požar uničil glamping hišice, turiste in prebivalce pa so iz varnostnih razlogov evakuirali.

Velik požar je oviral tudi promet na lokalnih cestah, z ognjem pa se je več dni borilo na stotine gasilcev z vse države. Na terenu so jim pomagale tudi zračne sile, ki so v teh dneh gasile tudi druge požare v splitsko-dalmatinski županiji.

Gašenje požara na Braču je oteževala tudi nevihta. Čeprav je gasilcem nekajkrat uspelo stabilizirati razmere na požarišču, se je ogenj ponovno razplamtel.