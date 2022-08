Velik požar pri letališču v Pulju, poslali kar pet letal za gašenje

Poklicnim in prostovoljnim gasilcem iz Pulja so se pri gašenju pridružili tudi kolegi iz Rovinja, Pazina in Buzeta. Vodja istrske civilne zaščite Dino Kozlevac je za Glas Istre dejal, da gašenje požara sicer ovira močna burja, vendar verjame, da jim bo s pomočjo kanaderjev ogenj uspelo pogasiti.

Obvestilo o požaru so dobili opoldne, čez pol ure so morali zaradi njegovega širjenja zapreti tudi cesto proti Valturi. Iz hrvaškega obrambnega ministrstva so najprej tja poslali dva kanaderja, zaradi obsežnosti ognjene stihije pa so nato dodali še enega in tudi dva zračna traktorja.