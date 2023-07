Velik požar v bližini Šibenika, ogenj se zaradi vetra hitro širi

Iz Dalmacije poročajo o obsežnem požaru. Okoli 11. ure je zagorelo na pobočju nad Grebaštico v bližini Šibenika. Ogenj gasi 79 gasilcev z 28 vozili, ukrotiti pa ga poskušajo tudi s pomočjo petih letal za gašenje, a jim doslej še ni uspelo. Poveljnik tamkajšnjih gasilcev Volimir Milošević je po poročanju portala index.hr dejal, da požar še zdaleč ni pod nadzorom in tudi lokaliziran še ni.

Ogenj ogroža tudi domove, zato so dve družini preselili na varno. "Več objektov je neposredno ogroženih, tam so razporejeni gasilci. Elektrika je izklopljena. Policija na terenu ureja promet na delu Jadranske magistrale in vse dovozne ceste so zaprte," je še povedal Milošević.

Zaradi vetra se požar hitro širi, na pomoč naj bi kmalu prišla še dodatna letala.