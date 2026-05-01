Velik požar v Istri: zagorelo skladišče gasilnih aparatov

Po besedah poveljnika puljske javne gasilske enote Ivice Rojnića so bili o požaru v skladišču gasilnih aparatov obveščeni ob 9.05, ob prihodu na kraj dogodka pa so ugotovili, da se je požar razširil tudi na bližnja vozila.

Plameni so se po poročanju portala Net.hr kmalu razširili na carinsko skladišče in druge poslovne prostore v objektu. Ocenjuje se, da je požar zajel približno 400 kvadratnih metrov površine, vključno s streho.

Požar so gasilci uspeli lokalizirati okoli 10.30, a se je požar do takrat že močno razširil. Gašenje je dodatno oteževal močan veter. V zraku se še vedno dviga gost črn dim.