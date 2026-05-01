Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Velik požar v Istri: zagorelo skladišče gasilnih aparatov

Pulj, 01. 05. 2026 12.36 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Požar v Pulju

Okoli 9. ure dopoldan je v Istri izbruhnil velik požar. Zagorelo je v skladišču gasilnih aparatov v industrijski coni Šijana v Pulju. Prebivalci poročajo, da je iz prostorov slišati občasne manjše eksplozije.

Po besedah poveljnika puljske javne gasilske enote Ivice Rojnića so bili o požaru v skladišču gasilnih aparatov obveščeni ob 9.05, ob prihodu na kraj dogodka pa so ugotovili, da se je požar razširil tudi na bližnja vozila.

FOTO: Bobo Pixsell

Plameni so se po poročanju portala Net.hr kmalu razširili na carinsko skladišče in druge poslovne prostore v objektu. Ocenjuje se, da je požar zajel približno 400 kvadratnih metrov površine, vključno s streho.

Požar so gasilci uspeli lokalizirati okoli 10.30, a se je požar do takrat že močno razširil. Gašenje je dodatno oteževal močan veter. V zraku se še vedno dviga gost črn dim.

V gašenju je sodelovalo 20 gasilcev z 10 vozili, med njimi so bili člani poklicne enote in lokalnega prostovoljnega gasilskega društva. Policija je medtem zavarovala območje in ureja promet.

Podatkov o morebitnih poškodovanih zaenkrat ni, vzrok in materialna škoda pa bosta znana po preiskavi na kraju samem.

požar istra

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692