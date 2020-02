Velik preboj britanskih znanstvenikov v razvoju cepiva proti koronavirusu

Britanskim znanstvenikom je uspel velik preboj v razvoju cepiva proti novemu koronavirusu, ki je izbruhnil na Kitajskem. Eno od faz razvoja cepiva so skrajšali z dveh do treh let, kolikor traja običajno, na 14 dni. Kmalu bodo začeli cepivo testirati na živalih, poleti pa še na ljudeh.

"Konvencionalni pristopi ponavadi zahtevajo dve do tri leta, da zdravilo sploh pride do klinične faze," je povedal Robin Shattock z britanske univerze Imperial College London. To je njim uspelo v samo 14 dneh, je dodal. Do začetka prihodnjega tedna bodo začeli cepivo testirati na živalih. Naslednja faza pa bo prehod z zgodnjega testiranja na živalih na prve študije na ljudeh. "Mislim, da bi nam ob ustreznem financiranju to uspelo v nekaj mesecih," je povedal znanstvenik po poročanju britanske televizije Sky News. Cepivo bo sicer prepozno za trenutni izbruh novega koronavirusa, ki je zahteval že skoraj 500 smrtnih žrtev. Bo pa cepivo pomembno v primeru novega vala okužb. Po besedah znanstvenika prav tako ne bo prepozno, če bo izbruh prerasel v pandemijo. Cepivo proti koronavirusu sicer razvijajo znanstveniki na Kitajskem, v ZDA, Avstraliji in Evropi, ki sodelujejo med seboj, da bi pospešili postopek. Do začetka prihodnjega tedna bodo začeli cepivo testirati na živalih. FOTO: AP