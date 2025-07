Velik spolni škandal: Tajka od menihov izsilila 11 milijonov evrov

Tajski mediji jo imenujejo "požiralka menihov". 35-letna Wilawan Emsawat je te dni glavna tema pogovorov. V intervjuju je priznala ljubezenska razmerja z menihi.

"Počutila sem se krivo. Ampak potem sem videla Mercedes-Benz SLK 200. Moje sanjsko vozilo. Tako zelo sem si želela tistega avta; to so sanje mnogih ljudi. Takrat sem vprašala meniha, ali mi ga lahko kupi. In kupil mi ga je," pripoveduje.

To, čemur Tajka pravi ljubezen, pa si tamkajšnja policija interpretira kot izsiljevanje. Na njenem telefonu so namreč našli na tisoče fotografij in videov srečanj z vsaj 13 menihi. Z grožnjami, da bo sporne slike objavila, naj bi Tajka od menihov iztisnila debelih 11 milijonov evrov.

"To je res slabo. To je proti našim tajskim vrednotam. Kar je naredila, je grozno," odkimavajo domačini.