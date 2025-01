Velik udarec za TikTok: ameriško vrhovno sodišče ohranilo zakon o prepovedi

V odločitvi, ki jo je deveterica sodnikov sprejela soglasno, je sodišče ugotovilo še, da je ameriška vlada izkazala legitimne skrbi glede nacionalne varnosti v zvezi s kitajskim podjetjem ByteDance, ki je lastnik omrežja.

Zakon, ki je začel veljati aprila, od ByteDancea zahteva, da TikTok proda do 19. januarja, sicer bodo priljubljeno družbeno omrežje v ZDA odstranili iz trgovin z aplikacijami. V obrazložitvi je navedeno tveganje, da bi Kitajska lahko pridobila dostop do ameriških podatkov in izvajala politični vpliv.