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Velik ukrajinski napad na Moskvo: izstrelili več kot 600 dronov

Kijev, 16. 08. 2026 09.20 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Napad na ruski Amazon

Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad na moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V napadu so bili ranjeni najmanj trije ljudje. Na jugu Rusije so bile v ukrajinskih napadih ubite tri osebe. V ruskih napadih na Ukrajino so umrli trije ljudje, več kot 20 je ranjenih, pa je sporočil ukrajinski predsednik.

Ruske sile so večino dronov, ki so jih ponoči nad moskovsko regijo izstrelile ukrajinske sile, prestregle, preden so dosegli regijo, 201 dron pa je uničila zračna obramba v moskovski regiji, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. V napadih so bili po njegovih besedah ranjeni trije ljudje, informacij o morebitni škodi ni navedel.

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Dnevnik Kyiv Independent je poročal, da so ukrajinske sile ciljale na skladišče ruskega spletnega trgovskega velikana Wildberries in na industrijska območja v mestih po vsej regiji.

V ukrajinskih napadih v regiji Rostov na jugu Rusije so bile ponoči ubite tri osebe, ena pa je bila ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Ukrajinske oblasti so medtem sporočile, da je Rusija ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na Kijev. Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da so v ukrajinski prestolnici slišali eksplozije, in pozval prebivalce, naj ostanejo v zakloniščih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kasneje sporočil, da so bili v novih ruskih napadih na Ukrajino ubiti najmanj trije ljudje, več kot 20 je ranjenih.

V napadu z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki na Krivi Rog sta bila ubita dva človeka, 14 je bilo ranjenih, je sporočil na Telegramu.

 

Še eno smrtno žrtev je zahteval ruski napad v Sumiju na severozahodu države, šest ljudi pa je bilo ranjenih v ruskih napadih v Kijevu in njegovi okolici, je navedel. V napadu na Kijev je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb. Kot je sporočil Zelenski, so požare v Kijevu, kjer je bila med prizadetimi stavbami tudi knjigarna, že pogasili.

Po besedah Zelenskega je Rusija ta teden nad Ukrajino poslala več kot 1550 brezpilotnih letalnikov, skoraj 1560 bomb ter 62 raket in vodenih raket.

Pri tem je ukrajinski predsednik ponovno pozval ukrajinske zaveznike, naj državi dobavijo rakete za zračno obrambo. "Če severnokorejske rakete uničujejo infrastrukturo in terjajo življenja tukaj v Evropi, ne moremo dovoliti, da evropske protiletalske rakete ležijo v skladiščih," je zapisal.

Smrtonosen mesec za civilistve

Ukrajina se že več kot štiri leta bori proti Rusiji. 

Kijev je večkrat opozoril na zmanjševanje zalog prestreznih raket za svoje sisteme zračne obrambe Patriot, ki se uporabljajo za obrambo pred napadi z balističnimi raketami.

Po poročilu Misije ZN za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini (HRMMU) je bil prejšnji mesec za civiliste v Ukrajini najbolj smrtonosen od maja 2022, saj je bilo ubitih 437 ljudi, 2.610 pa ranjenih.

Ukrajinska prestolnica Kijev je utrpela še posebej veliko število žrtev, saj je bilo ubitih najmanj 54 ljudi, 202 pa sta bila ranjena.

Ruske sile so večkrat izvedle obsežne napade na Kijev z uporabo balističnih in manevrirnih raket.

V začetku avgusta je bilo v nizu napadov na mesto v Kijevu in okoliški regiji ubitih najmanj 17 ljudi, medtem ko Ukrajina zaradi pomanjkanja prestreznih raket ni uspela sestreliti niti ene ruske rakete.

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