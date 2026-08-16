Velik ukrajinski napad na Moskvo: izstrelili več kot 600 dronov

Ruske sile so večino dronov, ki so jih ponoči nad moskovsko regijo izstrelile ukrajinske sile, prestregle, preden so dosegli regijo, 201 dron pa je uničila zračna obramba v moskovski regiji, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. V napadih so bili po njegovih besedah ranjeni trije ljudje, informacij o morebitni škodi ni navedel.

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Dnevnik Kyiv Independent je poročal, da so ukrajinske sile ciljale na skladišče ruskega spletnega trgovskega velikana Wildberries in na industrijska območja v mestih po vsej regiji. V ukrajinskih napadih v regiji Rostov na jugu Rusije so bile ponoči ubite tri osebe, ena pa je bila ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti. Ukrajinske oblasti so medtem sporočile, da je Rusija ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na Kijev. Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da so v ukrajinski prestolnici slišali eksplozije, in pozval prebivalce, naj ostanejo v zakloniščih.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Napad na Ukrajino Profimedia

Napad na Ukrajino Profimedia

Napad na Ukrajino Profimedia





Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kasneje sporočil, da so bili v novih ruskih napadih na Ukrajino ubiti najmanj trije ljudje, več kot 20 je ranjenih. V napadu z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki na Krivi Rog sta bila ubita dva človeka, 14 je bilo ranjenih, je sporočil na Telegramu.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Napadi na Ukrajino AP

Napadi na Ukrajino AP

Napadi na Ukrajino AP

Napadi na Ukrajino AP

Napadi na Ukrajino AP

Napadi na Ukrajino AP

Napadi na Ukrajino AP

Napadi na Ukrajino AP















Še eno smrtno žrtev je zahteval ruski napad v Sumiju na severozahodu države, šest ljudi pa je bilo ranjenih v ruskih napadih v Kijevu in njegovi okolici, je navedel. V napadu na Kijev je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb. Kot je sporočil Zelenski, so požare v Kijevu, kjer je bila med prizadetimi stavbami tudi knjigarna, že pogasili. Po besedah Zelenskega je Rusija ta teden nad Ukrajino poslala več kot 1550 brezpilotnih letalnikov, skoraj 1560 bomb ter 62 raket in vodenih raket. Pri tem je ukrajinski predsednik ponovno pozval ukrajinske zaveznike, naj državi dobavijo rakete za zračno obrambo. "Če severnokorejske rakete uničujejo infrastrukturo in terjajo življenja tukaj v Evropi, ne moremo dovoliti, da evropske protiletalske rakete ležijo v skladiščih," je zapisal.

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