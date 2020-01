Velik uspeh italijanske policije: v filmski akciji stopila na prste mafiji

Italijanska policija je pristrigla krila mafijcem, ki so zlorabili za več kot 10 milijonov evrov evropskih sredstev, namenjenih kmetom. Policisti so v racijah postavili rekord in aretirali 94 ljudi, ki so si z zarotami in lažmi od leta 2013 prisvajali evropske milijone. Več kot 600 policistov je s helikopterji in avtomobili preplavilo območje sicilijanske Messine in med drugim nadelo lisice vodjema dveh mafijskih družin.