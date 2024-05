Velika arheološka najdba na Mljetu: Odisejev otok

Gre sicer za prostor pred palačo iz pozne antike, zelo podoben Dioklecijanovi palači v Splitu. Nazadnje je bilo to nahajališče podrobneje opazovano pred približno 50 leti. "V 70. letih so locirali nekatere potopljene objekte arhitekture in to je prva prava raziskava, katere cilj je ugotoviti tehniko gradnje tega pomola, ki smo ga našli, in prej neznanega ribnika ter jo primerjati z gradnjo tehnike palače in ugotoviti, ali gre za isto obdobje," je za Dnevnik pojasnil Igor Miholjek , vodja raziskav s hrvaškega restavratorskega zavoda.

In ne samo hrvaški arheologi, zbrali so se tudi arheologi iz Slovaške in Nemčije. "V naših vodah nimamo dobrih pogojev in to je dobra priložnost za naše študente, da se naučijo več o dokumentacijskih tehnikah in podvodni arheologiji," je poudarila Miroslava Danova z Univerze v Trnavi. Kot je dodal Martin Goldammer iz nemškega društva za promocijo podvodne arheologije, jih je presenetila količina lončenine, ki so jo našli in ostanki rimskega imperija na tem območju.

Cilj raziskave, ki se je začela lani in se zdaj nadaljuje, je pravzaprav dobiti vpogled in izvedeti čim več o življenju prebivalcev Mljeta iz na primer petega in šestega stoletja. "Najpogosteje so to zavrženi predmeti, ki so prišli z ladjami ali trgovino, večinoma so to amfore, in to je za nas zelo pomembno. Da lahko potem datiramo in ugotovimo, od kod in od kdaj to prihaja. Trgovina je namreč takrat obstajala in to je dokaz, da je Mljet stal na cesti med vzhodom in zahodom," je dodal Miholjek.

Vsi predmeti so bili skrbno odstranjeni iz morja, a je pot do njihovega razstavljanja še zelo dolga. V sladki vodi bodo namreč počivali od šest mesecev do enega leta, nato bodo na vrsto prišli restavratorji. Ti bodo rekonstruirali, če bo mogoče, pa tudi utrdili celotne objekte, potem pa morda sledi še predstavitev, je postopek pojasnil Pavle Dugonjić, vodja oddelka za podvodno arheologijo.

Z raziskavami bodo nadaljevali prihodnje leto, cilj pa je povezati doslej odkrite arheološke najdbe še z drugimi, neraziskanimi deli podmorja.