Anglija 'reže krila' energijskim pijačam, prepoved za mlajše od 16 let

Britanska vlada je predstavila načrt, s katerim želi prepovedati prodajo energijskih pijač z visoko vsebnostjo kofeina otrokom, mlajšim od 16 let. Ukrep naj bi zmanjšal debelost, izboljšal koncentracijo v šolah in pomagal pri zmanjšanju tesnobe med mladostniki.

Po poročanju The New York Times vladni predlog predvideva prepoved prodaje pijač z več kot 150 miligrami kofeina na liter vsem, mlajšim od 16 let. Prepoved bi veljala za trgovine, spletno prodajo, restavracije, kavarne in celo prodajne avtomate. Čaj, kava in pijače z manj kofeina ne bodo vključene v ukrep. Po podatkih britanske vlade naj bi kar 100.000 otrok vsak dan popilo vsaj eno energijsko pijačo, do tretjina mladih, starih od 13 do 16 let, in skoraj četrtina otrok, starih od 11 do 12 let, pa naj bi zaužili vsaj eno na teden. Raziskave povezujejo njihovo uživanje z motnjami spanja, slabšo koncentracijo, povečano anksioznostjo ter slabšimi učnimi dosežki.

Deklica z energijskimi pijačami (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

Britanski minister za zdravje Wes Streeting je v izjavi dejal:"Energijske pijače se morda zdijo neškodljive, vendar so prizadeti spanec, koncentracija in dobro počutje današnjih otrok, medtem ko različice z visoko vsebnostjo sladkorja poškodujejo njihove zobe in prispevajo k debelosti. " V izjavi so še dodali, da bi prepoved lahko preprečila debelost pri do 40.000 otrocih in prinesla zdravstvene koristi v vrednosti več deset milijonov dolarjev, piše The New York Times. "Ne bom se izogibal odločitvam za zaščito otrok," je na družbenih omrežjih poudaril britanski premier Keir Starmer. Obstaja legitimna razprava o tem, v kolikšni meri bi morala vlada narekovati, kaj lahko ljudje kupijo ali kaj se trži in kaj ne, je dejal, vendar je poudaril, da "nas starši, učitelji in mladi sami pozivajo k ukrepanju, ko gre za otroke in mlade."

Podobne prepovedi že veljajo v Latviji, Litvi in na Poljskem, številni britanski trgovci pa so prodajo mlajšim od 16 let omejili že prostovoljno, poroča The New York Times. V Veliki Britaniji vlade o tem vprašanju razpravljajo že vsaj sedem let. Predlog so pozdravili številni zdravstveni strokovnjaki in organizacije, med njimi tudi Britansko zobozdravstveno združenje, ki opozarja, da otroci odraščajo v toksičnem prehranskem okolju. Predlog trenutno čaka na 12-tedensko javno posvetovanje, nato pa še na potrditev v parlamentu. Če bo sprejet, bo ukrep najprej veljal v Angliji, medtem ko bodo Škotska, Wales in Severna Irska o morebitni prepovedi odločali samostojno.

Energijske pijače FOTO: Shutterstock icon-expand