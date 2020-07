Velika Britanija bo televizijski in filmski produkciji namenila več kot 500 milijonov evrov

Zavarovalna shema za televizijsko in filmsko produkcijo bo veljala za celotno državo in je del načrta pospeševanja zaposlovanja po zaustavitvi zaradi covida-19.

Kot piše britanski The Guardian, se je televizijska in filmska produkcija v Veliki Britaniji zaradi koronavirusne krize ustavila, kar je pripeljalo do zamika tako pri filmih kot televizijskih serijah, kot sta Na dolžnostiin Birminghamske tolpe. S sproščanjem omejitev želijo producenti ponovno zagnati produkcije, a jih ne morejo, saj zavarovalnice ne ponujajo kritja za covid-19.

"Zavarovanje produkcije je bistven del pri nastajanju televizijskih programov in filmov," je povedal generalni direktor Zveze filmskih in televizijskih producentov (Pact) John McVay. Dodal je, da od zaustavitve javnega življenja ni bilo mogoče skleniti zavarovanja za izgubo zaradi covida-19.