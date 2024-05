Velika Britanija bo zaradi vohunjenja izgnala ruskega diplomata

Cleverly je poleg izgona ruskega diplomata napovedal zaprtje več ruskih diplomatskih prostorov in uvedbo novih omejitev glede izdaje diplomatskih vizumov ruskim državljanom. Po njegovih besedah gre spričo odločitve v prihodnjih dneh pričakovati obtožbe ruske vlade o rusofobiji, teorije zarote in histerijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Naše sporočilo Rusiji je jasno. Prenehajte to nezakonito vojno, umaknite svoje vojake iz Ukrajine," je dejal notranji minister in pojasnil, da je ruski obrambni ataše pravzaprav deloval kot "neprijavljen vojaški obveščevalec". Zaradi vsega skupaj so na pogovor poklicali tudi ruskega veleposlanika v državi, je po navedbah BBC sporočilo britansko zunanje ministrstvo.