Velika Britanija drsi v recesijo

Resen padec britanskega BDP so ekonomisti iz skupine EY Item Club izključili predvsem zato, ker so oblasti na Otoku vzpostavile kapico na cene energije.

Poslabšanje napovedi je posledica kombinacije visokih cen energije, naraščajoče inflacije, vse višjih obrestnih mer in ranljivosti svetovnega gospodarstva. Vse to je namreč povečalo možnost, da bo Velika Britanija do sredine prihodnjega leta zdrsnila v recesijo. Tehnična recesija nastane, ko na četrtletni ravni dvakrat zapored pade bruto domači proizvod (BDP).

So pa v EY Item Club ob tem izključili resen padec britanskega BDP, in sicer predvsem na račun tega, da so oblasti na Otoku vzpostavile kapico na cene energije. Britanska vlada je namreč septembra predstavila energetske ukrepe tako za pomoč gospodinjstvom kot podjetjem.