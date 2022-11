Polovica držav v evroobmočju drvi v recesijo, ocenjuje Mednarodni denarni sklad, Nemčija in Belgija pa napovedujeta, da bi se to lahko zgodilo že v naslednjih treh do šestih mesecih. V še večjih težavah je Velika Britanija, kjer je centralna banka napovedala najvišji dvig obrestne mere v 33 letih, povprečno gospodinjstvo bo tako v prihodnjem letu ob vsaj 900 evrov. Otočane še opozarjajo, da je pred njimi najdaljša recesija, zaradi katere se bo brezposelnost podvojila.