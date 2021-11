Velika Britanija Franciji predlaga skupne patrulje za zajezitev vala migrantov

V pismu francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu je Boris Johnson predlagal pet ukrepov za preprečevanje nezakonitih prehodov čez Rokavski preliv.

Ti vključujejo predlog skupnih policijskih patrulj, ki bi preprečile, da bi čolni z migranti zapustili francosko obalo, ter uporabo napredne tehnologije, kot so senzorji in radarji. Predlaga še vzajemne pomorske patrulje v teritorialnih vodah, zračni nadzor in tesnejše sodelovanje obveščevalnih služb.