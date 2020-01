Velika Britanija Huaweiju dala zeleno luč, a v omejenem obsegu

"Želimo povezljivost na svetovni ravni takoj, ko bo mogoče, vendar ne na račun nacionalne varnosti," je dejala ministrica za kulturo Nicky Morgan, ki je pristojna tudi za digitalizacijo. "Visoko tvegani ponudniki nikoli niso in nikoli ne bodo dobili dostopa do naših najbolj občutljivih omrežij," je dodala.

Huaweija v vladi sicer niso izrecno omenili, a je po navedbah AFP jasno, da z izrazom "visoko tvegani ponudniki" merijo nanj. Že pred časom so nakazali, da do jedrskih elektrarn in vojaških baz ne bo imel dostopa.

Huawei je kljub podeljeni omejeni pravici novico že pozdravil. "Dobili smo zagotovilo britanske vlade, da lahko nadaljujemo delo s strankami za zagon omrežja 5G skladno s časovnico," je dejal podpredsednik kitajske družbe Victor Žang."Ta odločitev se bo odrazila v bolj naprednejši, varnejši in stroškovno učinkovitejši telekomunikacijski infrastrukturi, ki bo ustrezala tudi izzivom v prihodnje. S tem je Veliki Britaniji omogočen dostop do vodilne tehnologije na svetu in ji zagotavlja konkurenčnost na trgu,"je prepričan.